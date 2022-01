Elsírta magát András herceg, amikor megtudta, mi lesz vele

András herceg elsírta magát, amikor édesanyja, Erzsébet királynő közölte vele, hogy megfosztja a hercegi titulusától, a királyi családban betöltött rangjaitól és katonai rangjától.

Erről a brit Mirror értesült egy, a védelmi minisztériumban dolgozó bennfentestől, aki jelen volt a kínos beszélgetésen.

Könnyek közt tört ki, amikor megtudta a hírt, bár számított rá. Úgy érzi, hogy nagyon sok embernek csalódást okozott, nem utolsósorban a saját édesanyjának, akinek idén van a platina-évfordulója

– fogalmazott a Mirror forrása.

Arról, hogy a királynő András herceget megfoszthatja a címeitől és tisztségeitől, ha nem mond le, már egy hónappal ezelőtt írt a Sunday People. A herceg eleinte valószínűleg nem adott hitelt a sajtóban megjelent híreszteléseknek, most viszont azok beigazolódtak.

A hercegnek ráadásul most mindezt tudatnia kell a korábbi ezredeivel is levélben. A Mirror forrása azt is elmondta, hogy a hadsereg vezetésében sokan megkönnyebbültek a hír hallatán, mivel szerintük „rendkívül gyalázatos” az, amit a herceg elkövethetett.

Mindeközben a Mirror egy másik, a királyi család közelében lévő forrásból úgy értesült, András herceg abban bízhatott, hogy a címfosztásról szóló döntést felfüggesztik addig, amíg véget ér a polgári pere.

Van néhány ember a királyi udvarban, aki rendkívüli mértékben meg van arról győződve, hogy a herceg ártatlan. De annyian követelték András skalpját, hogy gyorsan meg kellett hozni ezt a brutális döntést

– fogalmazott a forrás.

András herceg bukására azt követően került sor, hogy szerdán kiderült: folytatódhat az ellene zajló per, amelyben kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakkal vádolják. A herceg továbbra is tagadja bűnösségét, de a per miatt már így is tetemes költségei keletkeztek, így egy 17 millió fontos nyaralóját is sürgősen el kell adnia.

(via The Mirror)

(Borítókép: András herceg és Erzsébet királynő 2014. június 18-án. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)