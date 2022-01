Legalább százan buliztak pénteken a brit miniszterelnöki hivatal, a Downing Street előtt Boris Johnson-maszkokban.





100 Boris Johnsons having a party outside Downing Street. pic.twitter.com/GsmuwpUgO6 — Robbie Knox (@RobbieKnox) January 14, 2022

A demonstrálók azt skandálták, hogy „Boris vagyok és szeretek partizni”, miközben a miniszterelnöki hivatal előtt táncoltak maszkban. Ezzel arra utaltak, hogy a karanténidőszakban több alkalommal is bulikat tartottak a brit miniszterelnöki hivatalban (holott ez tilos lett volna), többek közt a Fülöp herceg temetése előtti napon, a nemzeti gyászidőszak alatt is.

Emiatt a buli miatt a miniszterelnöki hivatal bocsánatot kért a királynőtől, egy másik miatt pedig Boris Johnson is sajnálatát fejezte ki. Ettől függetlenül már a Konzervatív Pártban is egyre többen követelik a lemondását.

A miniszterelnök mellett mások is kínos helyzetbe kerültek amiatt, hogy kiszivárogtak a fotók és a meghívók a miniszterelnöki hivatal rendezvényeiről. Legutóbb a brit operatív törzs korábbi vezetője fejezte ki sajnálatát amiatt, hogy a járvány és a második hullám kellős közepén, a szigorú lezárások idején búcsúbulit tartottak neki a Downing Streeten.

Visszaesett a konzervatívok támogatottsága, bizalmatlansági indítvány jöhet Johnson ellen

Vasárnapi sajtóértesülések szerint a kormányzó brit Konzervatív Párton belül is egyre többen követelik Boris Johnson miniszterelnök távozását.

A The Sunday Times nevű konzervatív lap értesülése szerint a Konzervatív Párt alsóházi frakciójának 35 tagja kezdeményezte eddig hivatalosan a kormányfő elleni bizalmi szavazást. A Konzervatív Párt szabályzata szerint a frakciótagság minimum 15 százalékának kell kezdeményeznie a mindenkori miniszterelnökkel szembeni bizalmi szavazást ahhoz, hogy a tory frakció elrendelje a voksolást. Ez a jelenlegi frakciólétszám alapján azt jelenti, hogy a bizalmi szavazáshoz 54 kezdeményező levél szükséges, és – a The Sunday Times megfogalmazása szerint – az eddig összegyűlt levelek száma már „veszélyesen közel jár” ehhez.

A Johnsonra nehezedő nyomást erősítik a friss támogatottsági felmérések is. A legutóbbit a The Observer nevű vasárnapi baloldali brit lap megbízásából az Opinium közvéleménykutató cég készítette. A vizsgáalt eredménye szerint a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt – amely a 2019-es választást még lényegében bukásként könyvelhette el – most tíz százalékponttal vezet a konzervatívok előtt.

A felmérésbe bevont választók 41 százaléka mondta azt, hogy a Munkáspártra szavazna egy mostani parlamenti választás esetén, és csak 31 százalék voksolna a Konzervatív Pártra. Ugyanebből a felmérésből kiderül az is, hogy a választók 63 százaléka tartja kívánatosnak Boris Johnson távozását, és alig 22 százalék szeretné továbbra is őt látni a miniszterelnöki poszton. A Opinium kiemete azt si, hogy a Konzervatív Párt szavazóinak 48 százaléka is Johnson lemondását pártolná, és csak 37 százalékuk marasztalná a jelenlegi miniszterelnököt.

Egy másik brit közvéleménykutató cég, a YouGov vizsgálata azt mutatta ki, hogy a brit választók 56 százaléka szeretné Boris Johnson távozását, és 27 százalékuk támogatná a kormányfő maradását. A YouGov felmérése is 10 százalékpontos – kilenc éve nem mért – támogatottsági előnyt mért a Munkáspártnak a konzervatívokkal szemben: e vizsgálat szerint a Munkáspártra a választók 38 százaléka voksolna, a Konzervatív Pártra viszont csak 28 százalék adná a szavazatát egy mostani parlamenti választáson.

(via Daily Mail, MTI)

(Borítókép: Boris Johnson 2016. június 27-én. Fotó: Jack Taylor / Getty Images)