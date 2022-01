Meghalt az ismert olasz divattervező

Nino Cerruti a férfidivat forradalmasítása mellett nőknek is tervezett ruhákat.

Sajtóhírek szerint egy piemonti kórházban 91 éves korában meghalt Nino Cerruti olasz divattervező és üzletember – adta hírül az MTI a BBC alapján. A divattervező korábban csípőműtét miatt vonult kórházba.

Nino Cerruti az ötvenes években vált ismertté a divatszakmában. Első üzletét 1967-ben nyitotta meg Párizsban, a nyolcvanas években már olyan hollywoodi sztárok számára tervezett ruhákat, mint

Jack Nicholson, Michael Douglas, Sharon Stone ,Julia Roberts, al pacino vagy éppen jean-paul belmondo.

A férfidivat forradalmasítása mellett nőknek is tervezett ruhákat, de vállalkozóként parfümök és kiegészítők forgalmazásával is foglalkozott, valamint a Formula–1-ben a Ferrari istállójának is tervezett ruhát.

(Borítókép: XAMAXullstein bild / Getty Images)