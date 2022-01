Kiengedték a börtönből a férfit, akit egy 23 éves ír lány meggyilkolásával gyanúsítottak

Ártatlannak tartják, ezért kiengedték a rendőrök azt a férfit, akit korábban egy ír tanár és népzenész, a 23 éves Ashling Murphy meggyilkolásával gyanúsítottak. A hétvégén több ezer ember – köztük az ír miniszterelnök – búcsúztatta a fiatal lányt.

Ashling Murphy szerdán halt meg az írországi Tullamore városának közelében, amikor futni ment. A hatóságok nem sokkal a történtek után őrizetbe vettek egy 40 éves férfit, az ügyre pedig legalább félszáz nyomozót állítottak rá.

Az ír rendőrség pénteken közölte, hogy „jelentős előrelépés” történt a nyomozásban, ennek részleteiről azonban nem számoltak be, mivel attól tartottak, hogy hátráltatná az ügyet. Azt viszont elmondták, hogy a korábban őrizetbe vett 40 éves férfit vádemelés nélkül elengedték, mivel mégsem őt gyanúsítják a bűncselekmény elkövetésével.

A férfit rendőri kísérettel vitték egy hotelbe. Védőügyvédje szerint most bujkál, mivel attól tart, hogy – elengedése ellenére is – bosszút állhatnak rajta, miután a közösségi médiában elterjedt a történtek híre.

Eközben ír sajtóértesülések szerint a rendőrség gyanúsítottként azonosított egy másik személyt, aki nem sokkal az eset után jelentkezett egy dublini kórházban súlyos sérülésekkel, jelenleg is kezelik. Az illetőt emiatt még kihallgatni sem tudták, az ír RTE szerint azonban már DNS-mintát vettek tőle, ennek vizsgálatát addig is megkezdik.

A fiatal lány ugyanis küzdött a helyszínről elmenekült gyilkosával és – a nyomozók szerint – a férfi sérüléseket szenvedett eközben, illetve a menekülés alatt. Így – ha valóban a kórházban lévő gyanúsított a gyilkos –, akkor ez ki fog derülni a helyszínen összegyűjtött DNS-adatok összevetésével. A gyilkosság helyszínét egyébként a hatóságok továbbra is lezárva tartják, ugyanis még mindig zajlik az adatok és nyomok gyűjtése, többek közt búvárok is vizsgálódnak a csatornában, amely mellett az eset történt. Ezenkívül házkutatásokat is tartottak több helyen.

A fiatal lányról főként Írországban, de az Egyesült Királyságban is több helyen megemlékeztek a hétvégén. Corkban és Dublinban több ezren vettek részt a megemlékezéseken. A fiatal lányt szülővárosában édesapja, Ray Murphy a kedvenc dalával, könnyek közt búcsúztatta.

A dublini parlament előtt rendezett megemlékezésen Micheál Martin ír miniszterelnök is részt vett. Nem sokkal később az ír nemzeti televízió egyik műsorában nyilatkozva azt mondta, ha vissza akarják szorítani a nők elleni erőszakot a társadalomban,

Oda kell figyelni arra, amit a nők mondanak.

Helen McEntee igazságügyi miniszter vasárnap azt ígérte, hogy márciusban egy új nemzeti programmal lépnek fel a családon belüli, valamint a nemi alapú erőszak ellen, amely a bűncselekmények megelőzésétől a büntetésükig bezárólag változtatásokat hozhat magával.

