Szakértő szerint ebből együnk kevesebbet a koronavírus idején

Heather Moday allergológus immunológus szerint a cukorfogyasztás roncsolja a leginkább az immunrendszert a koronavírus-járvány idején; a Covid–19 a fertőzöttek szervezetében amúgy is megzavarhatja a vércukorszint szabályozását, így a cukorbetegeknél veszélyes állapotot eredményezhet – írja a portfolio a CNBC cikkére hivatkozva.

Az immunrendszer állapotát nagyban befolyásolja az étrend. Cukorbetegség enyhébb és súlyosabb megléte esetén, illetve megelőzése érdekében is fontos a cukorbevitel csökkentése.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak a magától értetődően magas cukortartalmú, édes ételeket kell kerülni, mint a fánk, a sütemények vagy a csokik, hanem a cukor rengeteg sós ételben is ott van, úgy mint tésztában, kenyérben, gabonapelyhekben, a rizsben, egyes gyümölcsökben és gyümölcsitalokban is. A ketchup, a saláta dresszingek és fehérje szeletek is sok cukrot tartalmazhatnak.

A legjobb megoldás tehát egészségünk megőrzésére egyrészt egy diéta, másrészt meg a sok mozgás.