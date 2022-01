Elkapta a koronavírust Mark Milley amerikai tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke.

Mark Milley január 12-én találkozott Joe Biden elnökkel is. Azóta minden nap negatívra tesztelték, vasárnap azonban már pozitív lett a vizsgálat eredménye.

A tábornok szóvivője szerint csak enyhe tünetei vannak, de karanténba vonult és onnan folytatja a munkát. A szóvivő azt is közölte, hogy Mark Milley mindhárom oltást felvette már.

A közleményben arra is kitértek, hogy a többi vezérkari főnök egyelőre még negatív tesztet produkált, egy kivétellel: a tengerészgyalogosok főnöke, David Berger tábornok is pozitív lett, de ő is folytatja a munkát karanténból.

Az amerikai hadseregben egyébként tavaly év végén kötelezővé tették a koronavírus elleni oltás felvételét (korábban más vakcinákat is kötelezővé tettek már). A seregben egyébként már egy saját vakcinán is dolgoznak. Ennek tesztelése már meg is kezdődött és az első eredmények ígéretesnek tűnnek.

(via Politico)