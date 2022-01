A szlovák Közegészségügyi Hivatal tette közzé, hogy január 19-től új járványügyi rendeletek lépnek életbe a Magyarországgal szomszédos országban, ezek közül a legfontosabb az úgynevezett OP+ rezsim – olvasható a Paraméter oldalán.

A hivatal elmagyarázta, hogy azok felelnek majd meg az OP+ rezsimnek, akik teljesen be vannak oltva és megkapták az úgynevezett emlékeztető vakcinát is. A kritériumoknak azok felelnek, akik a kétadagos vakcina második dózisa után legalább 14 nappal vannak és megkapták az emlékeztető oltást is, akik egyadagos vakcinát kaptak, azoknál minimum 21 nappal kell legyenek az oltás után. Az új előírásnak megfelelnek azok is, akik teljesen be vannak oltva és rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigénteszttel.

A felsoroltnak megfelelő személyek látogathatják az edzőtermeket, a wellness központokat, a szállodákat, illetve olyan magas kockázatú rendezvényeket, mint például az esküvők, a diszkók és a vendéglátóhelyek. Mindezek mellett fontos, hogy nemcsak zárt térben, hanem a szabadban is kötelező lesz a maszk viselése, ha nem lehetséges betartani a kétméteres távolságot.

(via Paraméter)