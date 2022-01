Manchesterig érnek a texasi zsinagógában történt terrorcselekmény szálai

Két tinédzsert őrizetbe vettek Angliában, Manchesterben, mivel közük lehet a Texasban szombaton történt terrorcselekményhez.

A támadást egy 44 éves blackburni brit férfi, Malik Faisal Akram követte el, aki néhány nappal ezelőtt érkezett az Egyesült Államokba. A férfit végül az FBI fegyveresei lelőtték, túszait pedig sértetlenül kiszabadították.

Az FBI egyelőre még vizsgálja a terrorcselekményt, és ebbe nemzetközi szerveket is bevontak. Vasárnap este a brit hatóságok jelentették, hogy Manchesterben két tinédzsert őrizetbe vettek a nyomozás részeként.

Két tinédzsert őrizetbe vettek Dél-Manchesterben ma este. A kihallgatásukig őrizetben maradnak

– közölte a manchesteri körzet rendőrsége.

Boris Johnson brit miniszterelnök korábban már elítélte az akciót, és támogatásáról biztosította az amerikai bűnüldöző szerveket.

Mindeközben a merénylő családja is bocsánatot kért a túszoktól, és leszögezték, hogy nem támogatták a férfit cselekedetében. Hozzátették azt is, hogy Malik Faisal Akram súlyos mentális betegségben szenvedett, és ez is közrejátszhatott abban, hogy elkövette az akciót.

