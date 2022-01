A vasárnap éjszaka történt kitörés nyomán áldozatokról egyelőre nem tudni, azonban annyi tudható: evakuálási munkálatok zajlanak a New York Post tudósítása szerint.

Az Index is beszámolt arról, hogy méteres hullámokat vető szökőár ostromolja Tonga partjait, miután a szigetország közelében található vulkán első ízben pénteken kitört. A helyszínen készített felvételek és beszámolók szerint az emberek a sziget belső területeire igyekeznek, hogy menedéket találjanak. A tűzhányó robaját Új-Zélandon és Alaszkán is hallani lehetett.

Nukuʻalofa, Tonga fővárosa a kitörés helyétől körülbelül 64 kilométerre délre található, az ország megközelítőleg 105 ezer lakosa elvesztette a globális kommunikáció lehetőségét, miután a telefonos és az internetes kapcsolatok megsérültek. A hatóságok dolgoznak azon, hogy felvegyék a kapcsolatot azokkal, akik a kitöréshez közelebbi szigeteken laknak.

Az áldozatok számáról egyelőre nincs információ. A Guardian cikke szerint Új-Zéland és Ausztrália repülőket küldött a térségbe, hogy felmérjék a kitörés és a cunami okozta károkat. A kitörés vastag hamutakaróval sötétítette el az eget, elszennyezte a vízkészletet és megszakította a kommunikációt, kezdetben pedig a kár mértékét felmérő megfigyelő repüléseket is megakadályozta.

A közösségi médiában videók jelentek meg arról, ahogy emberek a magasabban fekvő területek felé menekülnek, miután a méteres áradások elérték a part menti területeket a hamutól elsötétült ég alatt. A New York Post most olyan műholdfelvételekről is írt, amelyek szerint a Tonga közelében található vulkanikus sziget egy nagy része, megközelítőleg harmada az óceánba omlik, közvetlenül a szombati kitörés előtt.

Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a fővároson, Nuku'alofán túli part menti területekkel egyelőre nem sikerült felvenni a kapcsolatot.

Nuku'alofát sűrű vulkáni por borítja, ezen kívül ugyanakkor nyugodtak és stabilak a körülmények. (...) Más tengerparti területekről még nem kaptunk híreket

– számolt be. Mint közölte, a fő, tenger alatti kommunikációs kábel sérült, valószínűleg az áramkimaradás miatt. Hozzátette, hogy a szigetek egyes részein már helyreállították az áramellátást, és lassan működni kezdtek a helyi mobiltelefonok. Az új-zélandi nuku’alofai főbizottság arról számolt be, hogy a cunami hajókat, üzleteket és egyéb infrastruktúrát rongált meg.

Több országban is riasztást adtak ki

Korábban Szamoán, a Fidzsi-szigeteken és Új-Zélandon is szökőárriadót rendeltek el. A helyieket figyelmeztették, hogy maradjanak távol a part menti területektől.

Riadót adott ki az Egyesült Államok és Peru is. Az Egyesült Államok a nyugati partvidéken és Hawaiin rendelte el a szökőárriadót. Az amerikai meteorológiai szolgálatok jelentése szerint Hawaiin kisebb árvizeket észleltek, amelyek nem okoztak károkat.

A szökőárriadó a csendes-óceáni szigeteken kívül Kalifornia, Oregon, Washington és Alaszka államokra érvényes. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy hagyják el a strandokat, kikötőket és jachtkikötőket.

A chilei katasztrófaelhárítási hivatal (Onemi) kisebb cunami veszélyére figyelmeztetett, amely a Csendes-óceánon fekvő Juan Fernández-, a Húsvét- és a San Felix-szigeteken várható. Szökőárriadót rendeltek el Japánban is az ország nyugati partjainál.

A japán meteorológiai hivatal közlése szerint háromméteres cunami várható egyes délnyugati szigeteknél, közöttük az Amami-szigetéknél, míg más csendes-óceáni szigeteknél egyméteres árhullám várható. A meteorológiai hivatal figyelmeztetése után a japán kormány kapcsolattartó irodát állított fel a miniszterelnöki hivatalban.

(Borítókép: A Japán Meteorológiai Ügynökség által közreadott műholdkép egy tenger alatti vulkán kitöréséről a Csendes-óceán déli térségében fekő Tonga közelében 2022. január 15-én. A Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkán kitörésének robaját állítólag a kétezer kilométerrel távolabb található Új-Zélandon is hallani lehetett. Az ausztrál meteorológiai szolgálat szerint 12 méteres cunamit figyeltek meg Tonga fővárosában, Nuku'alofában. Fotó: MTI / AP / Japán Meteorológiai Ügynökség)