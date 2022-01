Hószakadás, jégpáncél, áramkimaradás keseríti meg az amerikaiak életét

A kemény, viharos téli időjárás, a hópáncél, a jégtakaró miatt csaknem csaknem 80 millió ember aggódhat az Egyesült Államokban és Kanadában.

Több mint 145 ezren maradtak áram nélkül - írta a BBC.

Előrejelzések szerint több államban akár 30-35 centiméternyi hó is várható. Ez pedig energiaellátási problémákat éppen úgy okozhat, mint kidőlt fákat, elzárt útszakaszokat. A sűrű hóesés, illetve a csúszós utak miatt nagyon veszélyes a közúti közlekedés. Már most balesetek százairól számolnak be.

Ontario államban vihar miatt adtak ki figyelmeztetést, Torontóban több mint 20 centis hó hullott. Csaknem háromezer, az USA-ból induló, illetve oda érkező repülőjáratot töröltek vasárnap.