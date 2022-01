Egy sertésszív-átültetés háttere: állati szervek emberi életeket menthetnek meg

Egy 57 éves, végzetes szívbetegségben szenvedő férfi kapta a sertésből származó ketyegőt. Az úttörő eljárás több százezer olyan betegnek ad reményt, akinek valamelyik belső szerve leállt. A nyolcórás műtét január 7-én zajlott Baltimore-ban, és a páciens, David Bennett három nappal később már jól érezte magát – idézte a New York Times a Marylandi Egyetem Orvosi Központjának sebészeit.

– mondta a műtétet vezető főorvos, aki egyben az orvosi központ szívtranszplantációs programjának igazgatója.

„Működik és normálisnak tűnik. Izgatottak vagyunk, hogy mit hoz a holnap. Ilyenre még soha korábban nem volt példa” – magyarázta dr. Bartley Griffith.

Tavaly 41 354 amerikai részesült szervátültetésben. A betegek több mint a fele új vesét kapott. A szervekből azonban akut hiány jelentkezik: naponta tucatnyi várólistás ember hal meg. Tavaly 3817 amerikai kapott emberi donorszívet pótlásként, több, mint bármikor korábban, a potenciális igény viszont ennél nagyobb.

A tudósok az utóbbi években lázasan dolgoztak azon, hogy olyan sertéseket fejlesszenek ki, amelyek szerveit az emberi szervezet nem utasítja el, és nem löki ki. A kutatást az elmúlt évtizedben az új génszerkesztési és klónozási technológiák gyorsították fel. A szívátültetés alig néhány hónappal azután történt, hogy New York-i sebészek sikeresen átültették egy agyhalott ember szervezetébe egy génmódosított sertés veséjét.

„Ez egy vízválasztó esemény” – mondta az Egyesült Szervmegosztó Hálózat főorvosa, egyben transzplantációs orvos. „Olyan lehetőségek előtt állunk, amelyek jelentős változásokhoz vezetnek a szervhiány kezelésében” – hangoztatta dr. David Klassen, ugyanakkor azt is leszögezte, hogy időigényes egy ilyen kezelés kiérlelődése.

Bennett azért döntött a kísérleti kezelés mellett, mert új szív nélkül meghalt volna, más kezelési módokat már kimerített, és túl beteg volt ahhoz, hogy emberi donorszívre legyen jogosult – erősítették meg a családtagok és az orvosok.

A prognózisa bizonytalan. A páciens egy szív-tüdő bypasshoz kötött, amely a műtét előtt is életben tartotta. Ez nem szokatlan egy szívátültetésen átesett ember esetében.

A páciens állapotát szorosan figyelemmel kísérik, hátha a szervezete kilöki az új szervet. Az első, kritikusnak számító 48 óra rendkívüli esemény nélkül telt el.

„Vagy meghalok, vagy vállalom a transzplantációt” – mondta Bennett a műtét előtt. Az utolsó lehetőség és választás jogán az életet választotta, holott tisztában volt azzal, hogy vakon ugrik a sötétbe.

Kezelőorvosa először december közepén hozta szóba a kísérleti kezelést.

„Nem adhatunk önnek emberi szívet, mert nem felel meg a követelményeknek. De talán használhatunk egy állati, sertésszívet” – emlékezett vissza dr. Griffith, aki azt is közölte, hogy ilyen beavatkozásra soha korábban nem volt példa, de úgy gondolja, hogy el tudják végezni.

Noha nem volt biztos benne, hogy betege megértette, Bennett viccesen válaszolt:

A műtétről természetesen készült felvétel. Rövidített változata egyesek számára felkavaró lehet.

Surgeons in the US have implanted the heart of a genetically modified pig into a 57-year-old man. The "historic" operation was a medical first. pic.twitter.com/XCrqF3H18w