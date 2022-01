Újabb Hillary Clinton–Donald Trump-párharc jöhet?

Nem kizárt, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztáson Hillary Clinton és Donald Trump ismét megmérkőzik egymással, amennyiben a demokraták rosszul szerepelnek a félidős kongresszusi választásokon – jelentette ki Dick Morris, Bill Clinton volt amerikai elnök egykori főtanácsadója a WABC New York-i rádióállomásnak adott interjújában.

A beszélgetésben Dick Morris azt mondta, egy esetleges demokrata kudarc a novemberi, úgynevezett félidős, tehát a választási ciklus félidejében tartandó kongresszusi választásokon könnyen Joe Biden elnök és Kamala Harris alelnök ellen hangolhatja a Demokrata Pártot. Ez pedig Hillary Clinton malmára hajtaná a vizet – vélekedett a volt főtanácsadó.

Hillary Clinton a 2016-os elnökválasztáson Donald Trump republikánus jelölttel szemben alulmaradt, korábban pedig a pártja elnökjelöltségéért folytatott küzdelemben Barack Obamával szemben veszített. Dick Morris úgy vélte, Hillary Clinton stratégiája azon alapszik, hogy magát a demokraták előtt Biden legesélyesebb alternatívájaként állítsa be. Szerinte minél rosszabban szerepel Biden, annál jobban jön ki belőle Clinton. Hozzátette, egyetlen ember képes ilyen stratégiát felállítani, és az Bill Clinton volt elnök.

Dick Morris rámutatott arra is, hogy a 74 éves Bill Clinton szintén igyekszik ellensúlyozni a Demokrata Párton belül kialakult radikális baloldali csoportot, amelyet nem minden demokrata párti szavazó néz jó szemmel. Úgy vélte, ez a csoport okozta a néhány héttel ezelőtti időszaki választások demokrata szempontból katasztrofális eredményét is. Jóllehet Hillary Clinton egyelőre nem beszélt arról, hogy indulna-e a 2024-es elnökválasztáson, már többször is nyilvánosan hangsúlyozta a félidős választások fontosságát. Mindeközben a Politico magukat megnevezni nem kívánó forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Clinton házaspár vélhetően vissza akar térni a politikába.

Donald Trump egyelőre szintén nem jelezte indulási szándékát, ám nyilvánosság előtt már többször említette, hogy fontolgatja az újabb megméretést.

Azt hiszem, őszintén szólva sokan örülnének egy ilyen döntésnek, és lehet, hogy majd visszatérek rá a félidős választások után

– fogalmazott Trump. A legutóbbi felmérések szerint a republikánus párton belül egyelőre Trumpnak van a legtöbb esélye a győzelemre. Ezt támasztja alá a Reuters brit hírügynökség decemberi egyik közvélemény-kutatása is, amely szerint a republikánusok 54 százaléka választaná a volt elnököt, 11 százalékuk pedig Ron DeSantis floridai kormányzót.

A Gallup amerikai közvélemény-kutató intézet hétfőn közzétett felméréséből az is kiderült, hogy 2021-ben az amerikai választópolgárok pártpreferenciáját tekintve a Demokrata Párt kilencszázalékos előnyről ötszázalékos hátrányba került a republikánusokkal szemben. Az intézet közlése szerint 1991 óta – amióta az intézet rendszeresen méri az Egyesült Államokban a pártok támogatottságát – ez a legnagyobb arányú változás a pártok támogatottságában.

(via MTI)