Eltűnt egy négyéves belga kisfiú, már csak a holttestét találták meg

Hollandiában megtalálták annak a négyéves belga fiúnak a maradványait, aki a múlt héten tűnt el – jelentette be a holland rendőrség. Dean Verbeckmores eltűnését a családja jelentette be, miután a bébiszitter nem vitte el a nagyszülei házába – számolt be a BBC.

A rendőrség a holttestet Zeeland tartomány egyik mesterséges szigetén találta meg.

A rendőrség bejelentése szerint egy 34 éves belga férfit őrizetbe vettek, akit a kisfiú megölésével gyanúsítanak.

A fiút és a gyanúsítottat szerdán látták utoljára közösen az Antwerpen közelében lévő Sint Niklaas városában.