Jó hírt kaptak a várandós anyák

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) kedden közzétett jelentése szerint nem okoznak szövődményeket a várandós anyáknál az mRNS-technológiával készült vakcinák – írja az ügynökség hivatalos oldalán. A hatóság mintegy 65 ezer különböző stádiumú terhességet vizsgált, de nem talált semmilyen, egyéb szövődményre utaló jelet, illetve a magzatra gyakorolt súlyos mellékhatást sem az mRNS-típusú vakcinák felvétele után. Európában a Pfizer és a német BioNTech, valamint a Moderna használ jelenleg ilyen technológiájú vakcinákat.

A most közzétett kutatások azt is kimutatták, hogy a COVID–19 elleni oltások ugyanolyan hatékonyan csökkentik a halálozás kockázatát a terheseknél, mint másoknál.

A védőoltások terheseknél leggyakrabban előforduló hatásai megegyeznek a beoltott embereknél tapasztalható mellékhatásokkal. Ilyen

az injekció beadásának helyén fellépő fájdalom,

a fáradtság,

a fejfájás,

a bőrpír,

a duzzanat

és hidegrázás.

A hatóság ugyanakkor hozzáteszi, hogy ezek a mellékhatások általában enyhék vagy mérsékeltek, és az oltást követő néhány napon belül elmúlnak.

Az EMA ugyanakkor továbbra is minden várandós kismamát arra biztat, hogy aki tudja, vegye fel az oltást. A hatóság azt is közölte, hogy hamarosan megkezdi a többi gyártó vakcináit is felülvizsgálni, amint azok adatai is elérhetővé válnak.

A hatóság megjegyzi, hogy az állatkísérletekkel kapcsolatos vizsgálatok sem mutattak ki szövődményeket, sem egyéb rendellenességre utaló jeleket.

(via EMA)

(Borítókép: Ulet Ifansasti / Getty Images)