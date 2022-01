Elsőként Izrael jelentette be, hogy megkezdi a koronavírus elleni negyedik védőoltás beadását. Nem sokkal később Magyarországon is megkezdték kidolgozni az irányelveket. Az eljárás mellett és ellen is szólnak érvek.

Az Egyesült Királyságban jelenleg elegendőnek tartják a három oltás által nyújtott védettséget is. Az Európai Unió egyik szakértője szerint pedig akár káros is lehet a túl gyakori oltás. Marco Cavaleri, az Európai Gyógyszerügynökség vakcinastratégiájáért felelős egyik vezetője azt mondta, hogy

EGYSZER, TALÁN KÉTSZER BE LEHET ADNI AZ ISMÉTLŐ OLTÁST, DE A VÉGTELENSÉGIG EZ NEM FOLYTATHATÓ.

Kinek van tehát igaza, és mi alapján lehet eldönteni ezt a kérdést? A válaszokról ebben a cikkünkben olvashat részletesen.