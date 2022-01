Örökre kitiltották „a leggyűlöltebb amerikait” a gyógyszeriparból

A törvényszék az ítélet nyomatékosításaként 64,6 millió dolláros, több mint 20 milliárd forintnak megfelelő pénzbüntetés megfizetésére kötelezte az albán–horvát származású, de az Egyesült Államokban született, amerikai állampolgárságú volt gyógyszeripari vezetőt.

Shkreli most éppen hétéves börtönbüntetését tölti, miután átverte befektetőit. Négy és fél éve, 2017 augusztusában ítélték el, ám 5 millió dollár óvadék ellenében akár szabadlábon várhatta volna jogerőre emelkedését. Az opciót azonban egy szövetségi bíró nem sokkal később visszavonta, miután az „üzletember” – állítólag csak tréfából – ötezer dollárt ajánlott fel annak, aki szerez neki egy hajtincset Hillary Clintontól.

Ennek az ítéletnek még semmi köze a gyógyszerdrágításhoz, amely után a BBC „Amerika leggyűlöltebb emberének” nevezte.

Az akkoriban a harmincas évei elején járó Shkreli, egy nem túl ismert gyógyszeripari vállalkozó, 2015-ben megvásárolta egy évtizedek óta létező gyógyszer, a Daraprim forgalmazási jogát. A tablettát életveszélyes parazitafertőzés kezelésére használják – egyszóval életmentő.

A fiatal üzletember lépése nem volt törvényellenes, mégis riadalmat keltett a politikusokban, az emelkedő gyógyszerárak miatt amúgy is aggódó közvélemény pedig élesen elítélte, és teljes joggal megbélyegezte haszonleséséért.

Az ellentmondásos figurát azonban ezért akkor még nem állíthatták bíróság elé, viszont közben más, törvénybe ütköző cselekedeteket is elkövetett, így a rácsok mögé került.

Előreláthatóan jó magaviseletéért az idén szabadul.

A legtöbb gyógyszergyár csöndben és fokozatosan emelte az árakat, és arról biztosította a betegeket, hogy az árak hozzáférhetők maradnak. Velük szemben Shkrelinek nem voltak fenntartásai. A kritikákat szemrebbenés nélkül, pimaszul tűrte. Emiatt megannyi gúnynevet kapott, de a bírálatok leperegtek róla.

Az ügyészség azonban végül fogást talált rajta, és versenyellenes magatartásért emelt vádat ellene.

Egy New York-i kerületi bíróság helybenhagyta a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és hét állam ügyésze által indított eljárást – jelentette a New York Times.

A bíró megállapította, hogy Shkreli megsértette az állami és szövetségi trösztellenes törvényeket. Ennek révén korábbi cége, a ma már Vyera Pharmaceuticals néven ismert vállalat 64,6 millió dollár többletprofitra tett szert a Daraprim értékesítéséből.

A tárgyalás során kiderült, hogy Shkreli irányítása alatt a Vyera megváltoztatta a gyógyszer forgalmazásának módját, és gátolta a versenyt a generikus, vagyis az ugyanazokat a hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerpiacon. A fogyasztóknak kárt okozott az áremelés, valamint a választék hiánya.

Az amerikai gyógyszerhatóság csak 2020-ban engedélyezte a Daraprimet helyettesítő első, generikus változat gyártását.

A bíróság szerint Shkrelinek „a közegészség rovására elkövetett versenyellenes magatartása kirívó és vakmerő volt”, ezért az ítélettel gyakorlatilag elkobozták uzsorához képest is elképesztően magas profitját.

Martin Shkreli, the executive who raised the price of a life-saving drug, was ordered to repay $64.6 million and barred for life from the drug industry. https://t.co/yTrclyeDou