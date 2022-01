Náci karlendítéssel üdvözölte a bíróságot a norvég tömeggyilkos

Anders Behring Breivik kedden állt bíróság elé. A norvég férfi 2011-ben követte el az ország eddigi legsúlyosabb merényletét. Először egy pokolgépet robbantott fel Oslóban – megölve nyolc embert –, majd pár órával később rendőri egyenruhában áthajózott egy közeli szigetre, ahol 69 fiatalt lőtt agyon egy ifjúsági táborban.

Breivik-et 2012-ben 21 év börtönbüntetésre ítélték, ami az országban a maximális kiszabható büntetés, azonban akad egy olyan, ritkán használt kitétel is, amely szerint a bűnöst bármeddig elzárva lehet tartani, amennyiben a szakértők úgy látják, hogy továbbra is veszélyt jelent a társadalomra – ami a férfi korábbi elmondása szerint továbbra is fennáll.

Mivel Breivik a teljes büntetésből már túl van tíz éven, a norvég törvények szerint joga van bíróság elé állni, hogy a szabadlábra helyezését kérvényezze.

Az első bírósági ülést a kedden tartották meg, amelyen a bűnös egy náci karlendítéssel indított, és egy "állítsd le a fehér nemzeteink elleni népirtást" feliratú táblával jelent meg.

Az elítélt a tárgyaláson azt mondta, hogy elhatárolódott az erőszaktól és a terrortól, és becsület szavát adta, hogy a múltját örökre maga mögött hagyja. Amennyiben szabadlábra helyezik – ami a szakértők szerint valószínűtlen –, elmondása szerint a férfi arra is rászánja magára, hogy az Északi-sarkvidékre költözik.

A bírósági ülés összesen három napig tart, de a döntést csak néhány hét múlva jelentik be. Ha a kérelmét most elutasítják, Breivik egy év múlva újra próbaidős tárgyalást kérhet.

(via independent.co.uk)

(Borítókép: Anders Behring Breivik náci tisztelgéssel érkezik meg a tárgyalása első napjára, ahol feltételes szabadlábra helyezését kéri 2022. január 18-án. Fotó: Ole Berg-Rusten / NTB / AFP / Norway OUT)