Késes támadás áldozata lett egy francia nő Marokkóban

Késes támadás áldozata egy 79 éves francia nő Marokkóban, az ügyben a terrorista bűncselekményekre specializálódott francia ügyészség indított vizsgálatot. A francia belügyminisztérium közlése szerint az országba turistaként érkező nőt Tiznit városának egyik piacán ölték meg még január 15-én.

A feltételezett, 31 éves elkövetőt a közeli Agadirban fogták el még a támadás napján. A marokkói rendőrség információi szerint a gyanúsított Agadirban egy belga állampolgárságú nővel is végezni akart, az áldozat meg is sebesült a támadásban.

A francia belügyminisztérium tájékoztatásból az is kiderült, hogy az ügyben a marokkói vádhatóság is vizsgálatot indított. A feltételezett tettest még tavaly szeptemberben egy hónapra elmegyógyintézetbe zárták – számolt be az MTI.