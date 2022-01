Brüsszel üzent Varsónak: fizessetek 69 millió eurót

Az Európai Bizottság levelet küldött Lengyelországba, amelyben azt kérték, hogy fizessék be azt a 69 millió eurót, amelyet Az Európai Unió Bírósága szabott ki rájuk.

A bírói testület korábban napi egymillió eurós pénzbüntetést rótt ki Lengyelországra, mivel kormányuk – a bíróság rendelkezésével szembemenve – nem függesztette fel a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működését, ami az uniós törvényszék szerint veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét, és nem is összeegyeztethető az uniós joggal.

Az októberi ítélet óta január 11-ig – az Európai Bizottság által megszabott határidőig – bezárólag 69 millió euróra nőtt a bírság összege, amelyet november 3-tól, Varsó hivatalos értesítésétől számolnak.

A bizottság szóvivője csütörtökön jelentette be, hogy levélben szólították fel a varsói kormányzatot arra, hogy fizesse be az összeget. A levelet szerdán megkapta a lengyel kormány, így most 45 napjuk van eldönteni, hogy megteszik-e.

A szóvivő azt is hozzátette, hogy ha a lengyelek nem fizetnek, az összeget le fogják vonni azokból a forrásokból, amelyeket Lengyelország az Európai Uniótól kaphatna. A lengyel kormány egyelőre nem reagált az EB megkeresésére, szóvivőjük azonban korábban már

zsarolásnak minősítette az Európai Bizottság követelését.

Nem ez az egyetlen vitás kérdés az EB és Lengyelország között. A turówi szénbánya ügyében szintén nézeteltérés alakult ki a felek közt, ráadásul ebben az ügyben a csehekkel is vitáznak a lengyelek. Ezzel összefüggésben napi ötszázezer eurós bírságot szabott ki a lengyelekre a bíróság, amíg a bányát be nem zárják, és az Európai Bizottság szerint ezzel az üggyel összefüggésben is visszatarthatnak bizonyos forrásokat a lengyelektől.

(via Politico)

(Borítókép: Omar Marques / Getty Images)