Egy Instagram-poszt miatt 25 millió dollárra perelik Alec Baldwint

Becsületsértés és egyéb vádak miatt 25 millió dollárra perelte egy család Alec Baldwint amiatt, hogy a színész egy olyan Instagram-posztot tett közzé róluk, ami szerintük gyűlöletkeltő volt, és halálos fenyegetéseket eredményezett – írja a CNN.

Az amerikai színész manapság több pernek néz elébe a Rust forgatásán történt tragédia miatt, arra azonban valószínűleg ő sem számított, hogy még az instagramos tevékenységéből is bírósági ügy lesz.

Ironikus módon a történet azzal kezdődött, hogy Alec Baldwin tavaly 5000 dollárt adományozott egy Afganisztánban meghalt katona rokonainak. Rylee J. McCollum augusztus 26-án vesztette életét abban a robbantásos merényletben, amely az evakuáció alatt történt a kabuli reptéren.

A férfi halála után a családja a GoFundMe nevű oldalon indított gyűjtést özvegye, Jiennah McCollum részére, aki egy kislánnyal volt terhes akkor. Baldwin a férfi nővérének, Roice McCollumnak a számlájára küldte el az ötezer dollárt az elesett katona előtt tisztelegve.

Mindezzel nem is volt baj, egészen január 3-áig bezárólag. Akkor ugyanis Roice McCollum közzétett egy fotót az Instagramon, amelyet ő maga készített a 2021. január 6-án történt capitoliumi ostromról, és ebből kiderült, hogy ő is kint volt a demonstráción. A fotót észrevette Alec Baldwin is, és a perirat szerint az alábbi üzenetet küldte a nőnek:

Amikor pénzt küldtem neked amiatt, hogy a testvéred az országnak tett szolgálata közben hunyt el, akkor nem tudtam, hogy te is a január 6-ai felkelők közt voltál.

Erre Roice McCollum állítólag azt válaszolta, hogy „A tiltakozás teljesen törvényesnek számít ebben az országban, és már volt egy beszélgetésem erről az FBI-jal. Köszi, legyen szépen napod!”. Mire Baldwin reakciója az volt, hogy:

Én nem így látom ezt. Amit tettetek, az kormányzati tulajdon megsemmisülését és egy rendfenntartó halálát eredményezte, és lényegében egy kísérlet volt arra, hogy megakadályozzák az elnökválasztás eredményének jóváhagyását. Megosztottam a fotódat másokkal. Sok szerencsét!

– írta a színész, aki valóban megosztotta a Roice McCollum oldalán elérhető fotót, azzal a kísérőszöveggel, hogy szerinte Trump hívei most hamisan próbálják azt magyarázni, hogy a Capitolium ostroma csak egy békés demonstráció és „a demokrácia megnyilvánulása” volt. A bejegyzésben leírta azt, hogy pénzt küldött a családnak a „hazája szolgálatában elhunyt katona halála miatt”, és csak most tudta meg, hogy a nő kint volt az ostromnál. „A valóság néha furcsább a fikciónál” – tette hozzá.

Pár perccel azután, hogy Baldwin megosztotta a képet, a színész követői agresszív kommentek kezdtek el írogatni Roice McCollum oldalán. A felperesek szerint a színész „egyértelműen tisztában volt azzal, hogy ha megosztja Roice Instagram-oldalát a 2,4 millió, hasonlóan gondolkodó követőjével, és ilyen kommentárt ír mellé, akkor ennek fenyegetések és gyűlölködés lesz az eredménye”.

A felperesek szerint órákkal később már a halott férfi másik nővére, Cheyenne, valamint az özvegy, Jiennah is „gyűlölködő üzeneteket és halálos fenyegetéseket” kapott a színész megosztása miatt, holott ők még csak Washingtonban sem voltak 2021. január 6-án. Az özvegyet állítólag még azzal is megvádolták, hogy rasszista, holott a nő – volt párjával ellentétben – egyébként afroamerikai származású.

A CNN által citált periratban azt is rögzítették, hogy Roice McCollumot nem vették őrizetbe, és nem is vádolták meg semmilyen bűncselekménnyel a január 6-i események miatt. A felperesek viszont emiatt azzal vádolják Baldwint, hogy becsületsértést követett el, illetve szándékosan okozott nekik érzelmi nehézségeket (az amerikai jogrendben ezt egy külön bűnügyi kategóriaként kezelik), és megsértette a magánéletüket is. Mindezért 25 millió dollárt követelnek tőle a per költségeinek megfizetése mellett.

Baldwin és képviselői egyelőre nem reagáltak az ügyre. A színésszel szemben többen is eljárást indítottak a Rust forgatásán történtek miatt. A tragédiával összefüggésben még mindig zajlik a nyomozás, nemrég a színész telefonját vizsgálták meg.

(via CNN)

(Borítókép: Alec Baldwin. Fotó: Jim Spellman / Getty Images)