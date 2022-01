Bár a koronavírus omikron-változata által okozott fertőzést és enyhe megbetegedést a jelenlegi vakcinák kevésbé tudják megakadályozni, az oltás, különösen az emlékeztető oltás beadása továbbra is jelentős védelmet nyújt a súlyos tünetekkel szemben, és csökkenti a kórházi ápolás szükségességét – közölte az Európai Gyógyszerügynökség (EMA).

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség a Gyógyszerszabályozó Hatóságok Nemzetközi Koalíciójának (ICMRA) a koronavírus elleni oltási műveletekről nemrég tartott egyeztetése eredményét ismertetve közölte: az omikron-variáns esetében az emlékeztető adagok rövid időközönként történő beadása hosszabb távon nem tartható fenn.

Kiemelték: hosszú távú stratégiát kell kidolgozni a járvány kezeléséhez szükséges vakcinák típusaira. Véleményük szerint klinikai vizsgálatokat kell végezni egy új vakcina kifejlesztésének és alkalmazásának támogatására. Az uniós ügynökség nemrég már megállapította, hogy akik megkapták az oltások emlékeztető adagját is, védettebbek az omikronnal szemben, mint azok, akik egy vagy két oltást kaptak.

Az EMA hozzátette: az oltás továbbra is a világjárvány elleni küzdelem legjobb eszköze. Továbbra is erőfeszítéseket kell tenni az oltatlanok beoltására, valamint az emlékeztető oltások beadásának felgyorsítására – számolt be az MTI.