A 65 éves és idősebb amerikaiak körében a be nem oltott emberek csaknem ötvenszer nagyobb eséllyel kerülnek kórházba koronavírus-fertőzés miatt, mint a három oltással rendelkező kortársaik – áll az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) jelentésében.

A kutatás adatai szerint az 50 és 64 év közötti korosztály tagjai esetében a be nem oltott felnőttek 44-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek kórházba, mint azok a társaik, akik a harmadik, emlékeztető oltást is megkapták. A CDC azt is megállapította, hogy az 50 év felettiek között a be nem oltott emberek 17-szer nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba, mint azok, akik két oltást vettek fel a koronavírus ellen.

A 18 és 49 év közötti korosztály esetében 12-szer, a 12 és 17 év közöttiek fiatalok esetében pedig 9-szer nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba a védettséghez szükséges összes oltással rendelkezőkkel szemben, akik egy védőoltást sem vettek fel a koronavírus ellen.

A szakemberek kiemelték, hogy megállapításaik többnyire a delta-variánssal megfertőzöttekre vonatkoznak, mivel az omikron-változatot hivatalosan csak november végén mutatták ki az Egyesült Államokban. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ november 6. és december 25. között gyűjtötte az adatokat. A statisztikák szerint ugyan az omikron-változat gyorsabban terjed, mint a delta-variáns, de a hatóságok szerint kevesebb emberéletet követel, és kevesebb a kórházi kezelésre szoruló betegek száma is a beoltottak körében – számolt be az MTI.