A távmunkára való lehető legnagyobb átállást rendelte el a szövetségi kormányapparátusnál és területi alárendelt szerveinél pénteken a koronavírus okozta gyors terjedése miatt Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. Oroszországban az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma abszolút rekordot döntött, és megközelítette az 50 ezret.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy az elnöki adminisztrációban a távmunkára való teljes átállás nem lehetséges, de a járványügyi kockázatokat minimalizálni fogják. Az egészségügyi minisztérium felszólított a nyilvános helyek látogatásának korlátozására.

Az esetszámok megnövekedése miatt Szentpéterváron felfüggesztették a rutinszerű orvosi ellátást és szűrővizsgálatokat. A koronavírus kivételével valamennyi betegség elleni oltást is felfüggesztik. A városban észlelt új fertőzöttek napi száma 5922-vel minden eddigi rekordot megdöntött, de előrejelzések szerint elérheti akár napi 10 ezret is – számolt be az MTI.