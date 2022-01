Büntetlenül fosztogatják az online rendeléseket szállító tehervonatokat az USA-ban

A városközponthoz közeli – a közeli utcákról könnyen megközelíthető – vágányok mellett talált címkék szerint elsősorban a nagy amerikai csomagküldők és futárcégek – köztük az Amazon, a Target, a UPS és a FedEx – a lopások kárvallottjai. A fosztogatások száma az utóbbi hónapokban robbanásszerűen megnőtt.

A tolvajok megvárják, amíg a hosszú tehervonatok megállnak a síneken, majd felmásznak a konténerekre, és a zárakat hidegvágóval könnyedén feltörik.

Szinte önkiszolgáló rendszerben válogatnak. Kidobnak minden olyat, amit nehéz mozgatni vagy túladni rajta, és persze megszabadulnak a számukra értéktelen, illetve filléres cikkektől, például a koronavírustesztektől, a bútoroktól vagy gyógyszerektől – jelentette a helyszínről a francia hírügynökség.

A szállítmányozást végző Union Pacific szerint egy év alatt megtöbbszöröződött a fosztogatások száma Los Angeles megyében.

– tájékoztatta a vasúttársaság a helyi hatóságokat.

A fosztogatások robbanásszerű növekedésével párhuzamosan „a szerelvényeket vezető, feladatukat végző UP-alkalmazottak elleni támadások és fegyveres rablások” is megugrottak – áll a levélben.

A jelenség a karácsonyi szezon idején tetőzött.

A Union Pacific nyilvántartása szerint 2021 utolsó negyedévében Los Angeles megyében naponta átlagosan több mint 90 konténert rongáltak és dézsmáltak meg.

A vasúttársaság, amelynek saját rendőrsége van, és joghatósággal rendelkezik a tulajdonában lévő 32 ezer mérföldes, több mint 51 ezer kilométeres vasútvonal felett, a többi között drónokkal is megerősítette a felügyeletet, és növelte a biztonsági őrök számát.

A rendőrök egyébként a múlt év utolsó három hónapjában több mint száz embert tartóztattak le a Union Pacific szerelvényeinek „birtokháborítása és rongálása” miatt.

„A bűnözőket ugyan elfogják és letartóztatják, a vádakat azonban szabálysértéssé vagy kisebb vétséggé mérséklik, és a gyanúsított – egy névleges bírság kifizetése után – kevesebb mint 24 órán belül visszakerül az utcára” – közölte a vasúttársaság szóvivője, akik hozzátette: a bűnözők egyenesen kérkednek azzal, hogy tettüknek nincs következménye.

