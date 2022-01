Szexuális zaklatással, nemi erőszakkal vádolják az egyik zenei tehetségkutató televíziós műsor, a The Voice of Holland vezető személyiségeit – számolt be a holland sajtó.

A BOOS holland YouTube-csatorna csütörtöki epizódjában számos korábbi női résztvevő beszélt a műsor készítése alatt elszenvedett szexuális zaklatásokról és visszaélésekről. A BOOS-nak névtelenül nyilatkozó egyik korábbi versenyző nemi erőszakkal vádolta meg felkészítő mesterét, a Hollandiában nagy népszerűségnek örvendő Ali B rappert. A nő bejelentette, hogy feljelentést tesz a zenész ellen.

Az ugyancsak közismert Marco Borsato énekesről három nő azt vallotta, hogy még kiskorúak voltak, amikor a férfi „megfogdosta” őket.

Az RTL műsorszolgáltató a tehetségkutató műsort a múlt hétvégén levette a műsorról, miután a zenekar vezetője, Jeroen Rietbergen nyilvánosan bevallotta, hogy „szexuális jellegű” kapcsolatba került néhány, a programban részt vevő nővel. A férfit azzal vádolják, hogy a próbák idején szexuális megjegyzéseket tett, a nemi szervéről fotókat küldött nekik. A Rietbergenre vonatkozó panaszok több mint tízéves időszakra terjednek ki, és legalább 19 nőt érintenek.

John de Mol médiavállalkozó, aki 2019-ig a műsor producere volt, megdöbbenését fejezte ki az üggyel kapcsolatban. Valamint azt is elmondta, hogy tudomása volt egy korábbi esetről, amikor az egyik női résztvevő arról panaszkodott, hogy Rietbergen zaklatja. A zenekarvezetőnek akkoriban kapcsolata volt De Mol húgával, aki azt állítja, hogy nem tudott erről az ügyről.

Az RTL felkérte az ügyészséget, hogy vizsgálja ki a bejelentett visszaéléseket – számolt be az MTI.

Ebben a cikkben a szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.