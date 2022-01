Az FBI pénteken közleményt adott ki a tavaly meggyilkolt fiatal influenszer, Gabby Petito ügyével kapcsolatban. Azt írták, hogy a lány barátja, Brian Laundrie a naplójában bevallotta, hogy meggyilkolta a menyasszonyát.

Brian Laundrie-t az eltűnése után heteken keresztül keresték a hatóságok, mivel őt sejtették Gabby Petito halála mögött. A férfinak azonban már csak a holttestét sikerült megtalálniuk, mivel addigra öngyilkosságot követett el.

A maradványokkal együtt a férfi naplóját is megtalálták októberben, végül ebből igazolódott be az FBI gyanúja.

A naplóban olyan állítások szerepelnek, amelyekben Mr. Laundrie felelősséget vállalt Ms. Petito haláláért

– áll az FBI közleményében. A naplót egyébként elázva találták meg, valószínűleg emiatt tartott ennyi ideig, hogy alaposan átvizsgálják a dokumentumot.

A közlemény szerint Petito családja megköszönte az FBI-nak, hogy felgöngyölítették az ügyet. A nyomozóhatóság azt is közölte, hogy hamarosan hivatalosan is lezárják az ügyben folytatott vizsgálatot, mivel a jelek szerint már nem maradt mit felderíteniük az üggyel kapcsolatban. Időközben a két fiatal családja is megegyezett arról is, hogy miként osztják meg egymás közt az ingóságaikat.

(via CNN)