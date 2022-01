A Kronen Zeitung riportot készített az 1500 fős Stall községben, ahol a legkisebb az átoltottság aránya Ausztria-szerte. A karintiai hegyek közt meglapuló, elzárt községben

46 százalékos az átoltottság.

Mindez több okra vezethető vissza. Peter Ebner polgármester szerint szerepet játszik benne egyrészt az, hogy a faluban erős a helyi közösség és identitás, így alig-alig van elvándorlás, és a lakosok többnyire elvannak a saját kis világukban.

A községben egyszer már oltóbusz is járt tavaly nyáron, de ez sem segített sokat: összesen 500 vakcinát hoztak magukkal, de végül csak 32-t használtak fel. Bernhard Kleinsasser, a község háziorvosa saját bevallása szerint állandóan győzködi pácienseit, hogy adassák be a vakcinát – kevés sikerrel.

Pedig a községben már sokan megbetegedtek, és közülük jó néhányan kórházi kezelésre szorultak, illetve intenzív osztályra kerültek. Az omikron-variáns megjelenése óta is nőtt a fertőzöttek száma a községben, de erről csak szórványos adatokkal rendelkeznek, mivel a legközelebbi tisztiorvosi központ is 30 kilométerre van a községtől.

Az egyik helyi kocsma tulajdonosa – aki be van oltva a lányával együtt – azt mondta, az oltásról nincs vita a községben, mivel el tudják fogadni, ha a másik mást gondol a kérdésről. Ugyanezt megerősítette a polgármester is, aki maga be van oltva, de nem híve annak, hogy kötelezővé tegyék az oltást. Ettől függetlenül ezt meglépte nemrég a osztrák parlament alsóháza, és februártól kezdve várhatóan kötelező lesz a vakcina felvétele.

(via krone.at)