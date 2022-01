Struccot tartott a garzonlakásában, a szomszédok kihívták a rendőröket

Struccot tartott a garzonlakásában egy román férfi, emiatt a szomszédai kihívták a rendőrséget. A madár kiszabadításáról videó is készült:





A szavanna lakóját egy lepukkant szörényvári garzonlakásba zárta be a 30 éves férfi. Saját bevallása szerint csak ideiglenes megoldásként tartotta itt a ma már felnőtt példányt, amelyet fióka kora óta nevel.

Elmondása szerint már előző lakhelyükről, egy kertes házból is azért kellett távozniuk, mert a szomszédokat zavarta a hangos állat. Ezek után nem meglepő, hogy szombaton egyik szomszédja is kihívta a rendőröket. A helyszínre végül rajtuk kívül az az állatvédelem, és az állategészségügyi igazgatóság munkatársai is kivonultak.

A férfit végül 3000 lejre (átszámítva: 217 ezer forintra) büntették, az állatot pedig biztonságba helyezték. Az állatorvosok megállapították azt is, hogy a strucc jó erőben van. A szakvélemény szerint megfelelő módon táplálták, viszont a megfelelő életteret a garzonlakásban nem biztosították neki, emiatt érkezett a büntetés.

Magyarországon a legkülönösebb, ehhez hasonló eset talán az volt, amikor egy kőbányai, tízemeletes panel tetején tartottak disznóvágást.

