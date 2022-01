Szombaton érkezett Kijevbe az amerikai katonai fegyverszállítmány, amely már halálos fegyvereket is tartalmazott. Ezzel az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai támogatás 2014 óta meghaladta a 2,7 milliárd dollárt.

Néhány nappal ezelőtt Nagy-Britannia is Ukrajna katonai támogatása mellett döntött, és NLAW típusú páncéltörő rakétarendszereket adományozott az ukrán hadseregnek. Mindezek mellett Kijev hamarosan a balti országoktól is kaphat NATO-s védelmi fegyvereket Washington támogatásával, többek között Javelin páncéltörő és Stinger hordozható légvédelmi rakétarendszereket.

I expedited and authorized and we fully endorse transfers of defensive equipment @NATO Allies ** ** ** are providing to Ukraine to strengthen its ability to defend itself against Russia’s unprovoked and irresponsible aggression. https://t.co/wFOLv0Wi2V