Katonák jelentek meg Csernobil radioaktív övezetében, kiborult az alezredes

Hiába van sugárzásveszély, hiába teljesen lakatlan a terület, az ukrán hatóságok két hónap után továbbra is katonákat vezényel Csernobil területére. Kijev szerint ugyanis azon keresztül juthatnak el az orosz csapatok legkönnyebben az ukrán fővárosba. A kivezényelt katonák egymagukban, csupán fegyvereikkel tengődnek a hátrahagyott szellemvárosban.

Néma erdők, elhagyatott házak és az utcákon heverő személyes tárgyak: 1986. április 26. óta üresen áll az Ukrajna északi részén elhelyezkedő Csernobil, miután egy atomerőműben bekövetkezett baleset után kitelepítették a város körülbelül 12 500 lakóját. A radioaktív sugárzás miatti ürességet most megzavarták: ukrán katonák árasztották el a területet, attól tartva, hogy Oroszország azon keresztül lopakodik majd be az országba.

Valóban szükséges a felkészültség?

Az ukrán hatóságok szerint Csernobil belépési pontot jelenthet az orosz haderőknek, szerintük az átkelése a leggyorsabb módja annak, hogy Oroszországból elérjék az ukrán fővárost, Kijevet. Az orosz hadsereg megelőzése érdekében Kalasnyikovval és sugárdetektorokkal felszerelve járják az ukrán csapatok a szellemváros erdőit. A két hónappal ezelőtti utasításokat jelentős kritikák érték, mondván, hogy az ukrán hadsereg már önmagában is túl kicsi, nem észszerű tovább csökkenteni a katonák számát a valós fenyegetést jelentő határokon. Nem beszélve arról, hogy

Moszkva mindeddig tagadta, hogy a mocsaras és sűrű erdős területen törne be az országba.

Az ukrán vezetőség azonban továbbra is azon az állásponton van, hogy mindenáron meg kell védenie a területet – azt is figyelmen kívül hagyva, hogy a kis létszámú ukrán csapatok nagy eséllyel nem vernének vissza egy orosz inváziót. Jurij Sahraicsuk, az Ukrán Határszolgálat alezredese szerint nem számít, hogy a körzetben sugárzásveszély van, és teljesen lakatlan:

Ez a mi területünk, a mi országunk, és meg kell védenünk

– mondta.

Háborítatlan természetvédelmi terület

Egy közelben dolgozó férfi szerint a terület egy pusztasághoz hasonlítható, ahol soha nem fog újra termés teremni. Azonban egy nemrégiben megjelent kutatás szerint akár öt évre is csökkenhet a környék radioaktív szennyeződése egy új technológia segítségével. Míg eddig úgy gondolták, hogy 24 ezer év szükséges a terület megtisztulásához, most úgy tűnik, hogy ez az időtartam mindössze 5 évre redukálható. A környék egyébként mostanáig többnyire őrizetlenül állt, egyedül turisták látogatják a területet olykor, ahol hatalmas jávorszarvasokkal, farkasokkal, nyulakkal, sőt, még hiúzokkal is találkozhatnak.

(via metro.co.uk)

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)