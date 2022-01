A nap, amikor az EU aláásásában szerepet játszó cinkosnak minősítették a kormányt

Elítéli a magyar kormányt a Pegasus kémszoftver jogellenes használata és a kínai Fudan Egyetem campusának létrehozásáról szóló döntése miatt egy európai parlamenti jelentés, amelyet az EU demokratikus folyamataiba való külföldi beavatkozással és félretájékoztatással foglalkozó EP-különbizottság (INGE) fogadott most el.

A Sandra Kalniete európai néppárti (a Fidesz volt EP-pártcsaládja) lett képviselő által beterjesztett terjedelmes jelentés aggasztónak tartja, hogy

Magyarország és Szerbia segíti Kínát és Oroszországot geopolitikai céljaik elérésében, valamint közreműködik a dezinformáció terjesztésében a régióban. Azt is felhánytorgatja, hogy a Fidesz és a Jobbik is szoros kapcsolatot tart fenn a Kremllel.

Magyarország mellett elítélték Lengyelországot is a Pegasus kémszoftver használata miatt. Azt, hogy Varsónak is van kémprogramja, maga Jarosław Kaczyński, a lengyel kormánypárt elnöke ismerte el korábban. A magyar kormány nem mondta ki, hogy megvásárolta a szoftvert, de tagjai elismerték, hogy használták.

A dokumentum, amelyről a Népszava brüsszeli tudósítója számolt be először, megnevez politikusokat, országokat és szervezeteket is, akik és amelyek a jelentéstevők szerint közreműködnek az európai demokrácia aláásására irányuló külső beavatkozások elősegítésében.

Így Magyarország, a Fidesz és a Jobbik mellett a listára került az orosz és kínai érdekek kiszolgálójának minősített Szerbia, a Kremllel baráti kapcsolatokat ápoló olasz Ligát, a brit Brexit pártot és a Gazprom orosz gázvállalat igazgatótanácsában helyet kapott Gerhard Schröder volt német kancellárt – állítja a Népszava.

A jelentés több javaslatot is megfogalmaz az ártó szándékú külföldi tevékenység megakadályozására és elhárítására, némileg elismerve azt, hogy hatékony és egységes rendszert erre egyelőre nem alakított ki az Unió. A dokumentumról márciusban szavaz az Európai Unió plenáris ülése.

Célkeresztben: Kína

A jelentés elfogadását Donáth Anna momentumos EP-képviselő, aki maga is tagja az INGE-nek, Facebook-oldalán erősítette meg. Az irat egyelőre nem elérhető az Európai Parlament honlapján, a sajtóközleményekben csak a külföldi dezinformáció elleni lépésekre tett javaslatokról számol be az EP honlapja.

Donáth Anna egyebek mellett arról írt, hogy

a most elfogadott jelentéssel európai szintre emelkedett a probléma, amit nap mint nap érzékelünk a hazai közéletben: a kínai és orosz kormány a saját geopolitikai céljainak elérésére használja a magyar kormányt, és sérti meg Magyarország szuverenitását. A magyar kormányon keresztül ezek a keleti diktatúrák dezinformációs kampányokat indítottak, destabilizálják a régiónkat, a Fudan Egyetem pedig egy újabb eszköz lesz a Kínai Kommunista Párt kezében.

Mint ismert, a még tavaly októberben napvilágot látott jelentéstervezet kifejezte aggodalmát „a világszerte és különösen Európában létrehozott Konfuciusz Intézetek növekvő száma miatt, amelyek szoros kapcsolatban állnak a kínai állammal”. Az INGE (EP-különbizottság) hangsúlyozta azt is, hogy meglátása szerint

„a Konfuciusz Intézetek a kínai gazdasági érdekek, valamint a kínai hírszerzés és a kémek toborzása érdekében lobbizási platformként szolgálnak.”

Az Index tavaly írt arról, hogy a Fudan budapesti campusa milyen veszélyeket hordozhat magában, és hogy a Kínai Kommunista Párt hogyan van már jelen Magyarországon a helyi Konfuciusz Intézetekben és kínai diákszövetkezetekben.

A jelentéstervezet megjegyezte azt is, hogy a külföldi beavatkozás a vallási intézmények befolyásolásán keresztül is megvalósulhat, például orosz ortodox egyházakban, különösen Szerbiában és Montenegróban, beleértve a helyi lakosság megosztottságának szítását, a részrehajló történetírást és egy EU-ellenes menetrend népszerűsítését. Ilyen jelenség a török befolyásszerzés is a franciaországi és németországi mecseteken keresztül – mutat rá a dokumentum.

(Borítókép: Orbán Viktor Pekingben 2017. május 13-án. Fotó: Thomas Peter / Pool / Getty Images)