A fegyelmi eljárások már zajlanak a koronavírus elleni oltási kötelezettséget elutasító katonákkal szemben a Bundeswehrben – számol be róla a Die Welt.

A Védelmi Minisztérium adatai szerint jelenleg nagyjából 50-60 katona ellen folyik eljárás, ők azok, akik megtagadták az oltás felvételét.

A 180 ezer fős állománynak 2021 óta kötelező a koronavírus elleni védőoltást felvenni, aki ennek nem tesz eleget, annak retorzióra kell számítania, legrosszabb esetben eltávolítják az állományból.

Ugyanis az oltás elutasítása parancsszegésnek minősül.

Az elmúlt egy évben több olyan eset is napvilágot látott, amikor egyenruhás katonák az oltás megtagadása mellett érveltek. Egy olyan tavalyi incidensről számolt be a Spiegel, amikor egy főtörzsőrmester erőszakosan lépett fel – fenyegetőzve – a kötelező védőoltások ellen. Ő, valamint több társa is, részt vett a kötelező védőoltások elleni tüntetéseken. Christine Lambrecht (SPD) védelmi miniszter szerint az oltás elutasítása egyértelmű jele a bajtársiatlanságnak, és ezt követően többször határozottan lépett fel az oltást megtagadó katonákkal szemben.

A Spiegel forrása szerint a MAD (Militärischer Abschirmdienst), azaz a Katonai Védelmi Szolgálat – tulajdonképpen a német katonai hírszerzés –

jelenleg több olyan katona ellen folytat nyomozást, akiket radikális koronavírus elleni védőoltás-megtagadónak tartanak.

Martina Rosenberg, a MAD igazgatója arról számolt be a védelmi minisztériumnak, hogy a gyanúsított katonák közül korábban többekre azért hívták fel a figyelmet, mert lehetséges szélsőséges jobboldali hozzáállásuk miatt kerültek a szolgálat érdeklődésének körébe.

(Borítókép: A Bundeswehr gyalogosai 2018. szeptember 28-án, Németország közelében. Fotó: Alexander Koerner / Getty Images)