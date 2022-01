Megkapta az amerikai vízumot az orosz űrhajós

A felkészítést a Nemzetközi Űrállomásra az induló űrhajósok hagyományosan elvégzik. A Roszkoszmosz vezérigazgatója, Dmitrij Rogozin Telegram-csatornáján bejelentette azt is, hogy megkapta az amerikai vízumot a csapat egyetlen női tagja, Anna Kikina is – számolt be az MTI.

Ahogy azt korábban is megírtuk, a TASZSZ orosz hírügynökség szombati híre szerint Washington indoklás nélkül tagadta meg a beutazó vízum kiadását Nyikolaj Csub számára. Csub a tervek szerint 2023 tavaszán repülne a Nemzetközi Űrállomásra. Rogozin akkor azt mondta: magyarázatot kér az amerikai űrhajózási hivataltól, a NASA-tól. Az orosz űrhivatal közleményében nem esik szó arról, hogy milyen indokkal változtattak korábbi álláspontjukon az amerikai hatóságok, ha ez egyáltalán tudható.

A nem orosz űrhajósokat rendszerint a csillagvárosi Jurij Gagarin Központban, míg az orosz kozmonautákat a houstoni Lyndon B. Johnson Űrközpontban készítik fel az űrutazásra, függetlenül attól, hogy milyen űrhajóval utaznak az űrállomásra. Nyikolaj Csub a 2022. szeptemberi űrexpedíció tartalék személyzetéhez tartozik, illetve a 2023-as űrutazás alapszemélyzetének tagja.

(Borítókép: Paolo Nespoli – ESA / NASA / Getty Images)