„Mindenképpen nagyon szokatlan, hogy valaki ilyen magasságban képes volt túlélni a hideget. Nagyon-nagyon szokatlan, hogy a férfi még életben van” – Ezt mondta a holland katonai rendőrség szóvivője arról az egyelőre meg nem nevezett utasról, aki egy teherszállító repülőgép kerékaknájában elrejtőzve Dél-Afrikából Amszterdamba menekült. Meglepő módon stabil állapotban szállították kórházba, pedig a gép útközben Nairobiban is leszállt.

Igazán szerencsésnek vallhatja magát. Az iszonyatos hideg és az oxigénhiány miatt a potyautasok általában nem élik túl az ilyen próbálkozást.

A Cargolux járata este érkezett Dél-Afrikából az amszterdami Schiphol repülőtérre rakományával és egy jegy nélküli utassal. A férfi feltehetően az indulás előtt bújt meg a gépen – idézte a Deutsche Welle Joanna Helmondst, a holland királyi katonai rendőrség szóvivőjét. A szállítmányozó megerősítette, hogy a potyautas a Cargolux Italia által üzemeltetett járaton utazott.

– áll a fuvarozó közleményében.

A Cargolux egyetlen teherszállító járata, amely január 23-án landolt a Schipholon, egy Boeing 747-es teherszállító volt, amely Johannesburgból indult, és a járatkövetési adatok szerint megállt a kenyai Nairobiban. A teljes repülési idő Johannesburg és Amszterdam között körülbelül 11 óra.

A Hollandiába tartó járatokon potyautasok ritkán fordulnak elő – tette hozzá Helmonds, és megjegyezte, hogy korábban nigériai és kenyai menekültek próbálkoztak ilyen módszerrel.

Utóbb egyébként – miután magához tért –, kiderült, hogy a most érkezett potyautas egy 22 éves kenyai fiatalember, aki menedékjogért kíván folyamodni Hollandiában.

A potyautasok a repülés minden szakaszában hatalmas kockázatnak teszik ki magukat. Néhányan felszállás vagy leszállás közben esnek ki a gépből, ráadásul a nagy magasságban uralkodó rendkívül alacsony hőmérsékleten és alacsony légnyomáson

Tavaly egy nigériai férfi holttestét találták meg a Schiphol repülőtérre érkező repülőgép futóművében.

Novemberben az amerikai határőrök Miamiban elfogtak egy 26 éves férfit, aki egy Guatemalából érkező repülőgép futóművében rejtőzött. A férfiról több videofelvétel is felkerült a közösségi portálokra, az egyiken jól látható, hogy zavart állapotban hagyta el a gépet. Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelme is azt közölte: a férfi rendkívül nagy kockázatot vállalt azzal, hogy a futóműházban utazott.

A tavaly nyári kaotikus amerikai kivonulás során Afganisztánból számos potyautas a kabuli repülőtérről embereket evakuáló repülőgépek futóművéből zuhant a halálba.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ