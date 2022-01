Esküdtszék előtti tárgyalást akar a szexuális zaklatással vádolt András herceg

Tagadja a szexuális zaklatást a királyi család tagja, akinek ügyvédje beadta az ezzel kapcsolatos dokumentumait egy New York-i bíróságon.

A 11 oldalas dokumentumban pontról pontra cáfolja az ellene felhozott vádakat, amelyeket Virginia Giuffre nyújtott be a herceg ellen. Azt állította, hogy Jeffrey Epstein amerikai pénzügyi befektető – 20 éve – még kiskorúként szexuális kapcsolatra kényszerítette barátaival, köztük András herceggel. A jelenleg Ausztráliában élő nő azzal is megvádolta, hogy Epstein Virgin-szigeteki és manhattani házában, valamint Epstein társának, Ghislaine Maxwellnek londoni otthonában is szexuális aktusokra kényszerítette.

Az ügyvédi beadvány szerint András herceg, akit nemrégiben megfosztottak minden katonai rangjától, kitüntetésétől és királyi megszólításától, egyértelműen és határozottan tagadta az állításokat.

A herceg tagadja, hogy Epstein terveinek segítője lett volna, és hogy Epstein lányokat szállított volna neki. Tagadta továbbá, hogy közeli barátja lett volna Maxwellnek, mint ahogyan azt is, hogy gyakori vendége volt Epstein házainak a világ különböző pontjain.

Ugyanakkor a herceg elismeri a mostani bírósági beadványában, hogy 1999-ben találkozott Epsteinnel, illetve Epstein és Maxwell is ott voltak 2000-ben a negyvenedik születésnapjára rendezett partin. Azt sem tagadta, hogy 2010-ben közös fotó készült róla és Epsteinről a Central Parkban, illetve hogy Epstein New York-i házában szállt meg.

Virginia Giuffre ügyvédje válaszul közölte, hogy állnak a tárgyalás elébe, amelyet vélhetően idén szeptember és december között tűznek majd ki. Az ügy előzményeiről itt írt az Index.

(Borítókép: András herceg 2021. április 17-én. Fotó: Chris Jackson / Pool via REUTERS / File Photo)