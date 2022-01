Mostantól életfogytiglani börtönbüntetést kaphatnak a pedofilok Oroszországban

Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök azt a törvényt, amelynek értelmében életfogytig terjedő szabadságvesztés is kiszabható a pedofilokra.

A jogszabályt pénteken tették közzé a jogi információk hivatalos online közlönyében. Mindeddig csak azok a visszaeső pedofilok számíthattak életfogytiglani börtönbüntetésre, akik korábban már elkövettek 14 év alatti gyermek ellen ilyen bűncselekményt.

Az új törvény értelmében ezzel a büntetési tétellel már olyanok is büntethetőek, akik 18 év alatti áldozat ellen követtek el visszaesőként bűncselekményt. A szabályozásba ezen kívül azt is belefoglalták, hogy az életfogytiglani büntetést már a gyermek elleni első szexuális bűncselekmény esetén is azonnal kiszabhatják, ha egy másik, súlyos vagy különösen súlyos bűncselekménnyel párosul. Például akkor, ha a pedofília erőszak alkalmazásával párosul, vagy több gyermek ellen követik el.

A törvényjavaslatot az orosz parlament alsóháza január 18-án, a felsőháza pedig január 26-án hagyta jóvá.

