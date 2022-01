Netflix-filmek vezetik a jelöltlistát a legjobb filmek mezőnyében

A Netflix produkciói kapták a legtöbb jelölést az Amerikai Producerek Céhének (PGA) fődíjára: a legjobb film kategória tíz jelöltje között a Netflix három alkotással is szerepel.

A Netflix a következő filmekkel vezeti a jelöltlistát a legjobb filmek mezőnyében:

Ne nézz fel!

A kutya karmai között

Tick, Tick... Boom!

De a Warner Bros két filmje is díjesélyes:

Dűne

Richard király

Szintén a jelöltek között van Aaron Sorkin életrajzi drámája: Az élet Ricardóéknál. Akárcsak a CODA című, Apple+ számára forgatott produkció, Kenneth Branagh Belfast című önéletrajzi alkotása, Paul Thomas Anderson Licorice Pizza című romantikus drámája vagy Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmje.

A tévés produkcióknál a drámai mezőnyben kaphat díjat A szolgálólány meséje, az Utódlás, a The Morning Show, a Yellowstone és a Squid Game. A vígjátéksorozatok közül pedig a Cobra Kai, a Ted Lasso és a Hacks mellett az Only Murders in the Building és a Félig üres esélyes a díjra.

A díjmezőnyből ugyanakkor olyan fontos filmek hiányoznak, mint a Joel Coen rendezésében született Macbeth tragédiája, valamint a Daniel Craiggel forgatott utolsó Bond-film, a Nincs idő meghalni is kimaradt.

Az Amerikai Producerek Céhének 33. díjátadóját március 19-én rendezik meg a Los Angeles-i Fairmont Century Plazában.

(via MTI)