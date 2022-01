Az ausztráliai haditengerészet hajója, az Adelaide egy nappal az után kötött ki Tongán, hogy az ausztrál védelmi miniszter közölte: tarol a vírus a hajón.

Érkezését az ENSZ szóvivője is megerősítette egy telefoninterjúban:

„Most itt horgonyzik előttem” – mondta Sione Hufanga a New York Timesnak, és hozzátette, hogy a helyiek közül senki sem lépett a hajóra. A rakományt emelőkkel tették a partra, és csak ezután jelentek meg a rakodómunkások.

#HMASAdelaide has arrived in #Tonga with essential relief supplies to support our partner's recovery from the volcano & tsunami. Food, water, household supplies and heavy machinery will assist the Government of Tonga & people affected by the disaster.