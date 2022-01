Majdnem lezuhant az amerikai légierő szuperlopakodója

Lezuhant egy B–2 Spirit lopakodó bombázó az Egyesült Államok Whitman légi bázisán. A baleset az után történt, hogy a gép műszaki problémák miatt kényszerleszállást hajtott végre. Ebből a típusból összesen húsz darab van hadrendbe állítva.

A repülőgép a leszálláskor megsérült, a bázis környékének légterét lezárták. A károk mértékét hivatalosan nem közölték. A lap által megszerzett felvételek szerint a lopakodó valószínűleg túlfutott a kifutópályán, és a bázis egyetlen leszállópályája melletti területen állt meg.

A légierő B–2 Spirit típusú gépén egy rutingyakorlat alatt a levegőben üzemzavar lépett fel, és a jármű kényszerleszálláskor sérüléseket szenvedett. Személyi sérülés nem történt, és a manővert követően tűz sem keletkezett

– írta hivatalos közleményében a légierő Whiteman légi bázisa.

A Warzone által megszerzett információk szerint a gép hidraulikus rendszere romlott el, ami leszálláskor a futómű összecsukását okozta. Bár a légierő ezt az értesülést nem kommentálta, a műholdas felvételek alapján is ez a verzió tűnik a legvalószínűbbnek.

A jellegzetes alakú, csupa szárny Northrop B–2 Spirit (Szellem) a világ első, lopakodótechnológiával felszerelt bombázója volt, és nyilvános adatok szerint jelenleg is az. Az 1989-ben kifejlesztett repülőgép annyira titkos volt évtizedekig, hogy az első részletes, a gépet repülés közben mutató videó is csak 2015-ben jelent meg. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy a nyilvánosságra került adatokban szereplő négy beszerelt sugárhajtómű megadott teljesítménye épphogy elég volt a gép levegőbe emeléséhez, így sokan egy forradalmi és titkos meghajtórendszert valószínűsítettek, amiről azóta sem tudni többet.

