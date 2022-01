Titokban az FBI is megvette a Pegasus kémszoftvert

Az FBI is megvásárolta és évekig tesztelte az izraeli fejlesztésű Pegasus kémszoftvert, hogy belföldi célpontok ellen használja fel. Tavaly végül úgy döntöttek, hogy a használatát nem rendszeresítik.

Az ügyet egy évig tartó munkával két oknyomozó újságíró, Ronen Bergman és Mark Mazzetti göngyölítette fel. Információik szerint Izrael a programot diplomáciai célokra használta. A Pegasus kereskedelmi forgalomba bocsátása megkerülhetetlen szerepet játszott abban, hogy az arab országok támogatták Izrael Irán elleni hadjáratát, valamint az Ábrahám-egyezményről való tárgyalásokban, amelyet 2020-ban a Fehér Házban kötöttek meg Donald Trump akkori amerikai elnök részvételével, és amely normalizálta a zsidó állam és a vele régóta ellenséges viszonyban lévő arab országok viszonyát.

Az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozóhivatala (FBI) 2019-ben annak ellenére vásárolta meg a szoftvert, hogy már elérhetők voltak jelentések arról, hogy több országban használják helyi aktivisták és politikusok ellen. Az üzletet soha nem hozták nyilvánosságra. Több évig szó volt arról, hogy egy újabb eszközt is alkalmazni fognak, amelyet Phantomnak neveztek.

Az igazságügyi minisztériumban és az FBI-nál a tárgyalások múlt nyárig folytatódtak, míg végül a nyomozóiroda úgy döntött, hogy nem használja az NSO eszközeit. Ennek ellenére a Pegasus berendezései még mindig ott vannak az FBI egy New Jersey-ben található épületében, a cég pedig bizonyíthatóan tartott bemutatót az ügynökségnek a Phantomról, amely amerikai telefonokba is képes behatolni – írja a New York Times.

Mint azt megírtuk, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma még tavaly novemberben feketelistára tette az Israel NSO Groupot, a Pegasus fejlesztőjét.

A minisztérium azzal indokolta a szankciót, hogy az NSO külföldi kormányzatok részére fejlesztett és szállított kémprogramokat, amelyekkel kormányzati tisztségviselőket, újságírókat, üzletembereket, aktivistákat, tudósokat, kutatókat és nagykövetségi dolgozókat figyeltek meg indok nélkül, rosszindulatú módon, ezzel pedig az Egyesült Államok nemzetbiztonságával, külpolitikai érdekeivel ellentétesen cselekedtek.

(Borítókép: Amir Levy / Getty Images)