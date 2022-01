Orbán Viktor és szövetségesei mégsem ítélték el Oroszországot az ukrán helyzet miatt

Tegnap még arról szóltak a hírek, hogy Orbán Viktor is aláírta az európai radikális, jobboldali pártok közös nyilatkozatát, amely elítéli Oroszországot az Ukrajna kapcsán kialakult helyzetért.

Szombaton az Index is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor is aláírta az európai konzervatív és radikális jobboldali pártok azon nyilatkozatát, amely Oroszországot teszi felelőssé az orosz–ukrán határon elfajult helyzetért.

Spanyol lapértesülés szerint Orbán Viktor neve is szerepel azon nyilatkozat aláírói között, amelyet az Európai Unió Madridban összegyűlt konzervatív és radikális jobboldali pártjai készítettek, és amely az orosz–ukrán határon kialakult helyzetért felelőssé teszi Oroszországot. A La Vanguardia értesülései szerint a nyilatkozatot a találkozó minden résztvevője aláírta.

A találkozó után még a lengyel kormányfő is beszélt erről, a lengyel állami hírügynökség pedig idézte a közös nyilatkozatot, amely szerint az orosz katonai műveletek „a háború szélére sodortak bennünket”, ezért szolidaritásra, eltökéltségre és együttműködésre van szükség.

Aztán mára kiderült, hogy az Oroszországot elítélő bekezdést a francia jobboldali Marine Le Pen nem volt hajlandó aláírni, ezért azt a bekezdést kivették, és a közlemény szövegét felpuhították. Végül ezt, a bírálattól megtisztított dokumentumot írták alá – írja a 444.hu. A francia politikus saját Twitter-oldalán egyébként nyilvánosságra hozta a dokumentum teljes szövegét.

Nous aimons l'Europe parce que nous aimons nos Nations. Et nous défendrons l'Europe parce que nous défendons nos Nations !



À #Madrid, avec les chefs des partis patriotes, nous avons défini notre vision commune de l’Europe, contre une UE à la dérive 👉🏻 https://t.co/AGhUG1DyH7 pic.twitter.com/cckxnQv85W — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 29, 2022

Később a lengyel miniszterelnök, Morawiecki is visszakozott, és elismerte, hogy néhányan „másként tekintenek Oroszországra”, ám a lengyel kormány igyekszik mindenkivel megértetni, mekkora fenyegetést jelentenek az oroszok, és szerinte ennek már a madridi csúcson is voltak eredményei. A dokumentumban végül olyan kitételek maradtak, mint például hogy kiállnak amellett, hogy az EU részesítse előnyben az Európában gyártott termékeket, ezzel is segítve a helyi gazdákat, vagy támogatják az uniós energiatermelő kapacitások bővítését.

Nem maradt el az uniós bevándorláspolitika bírálata sem, mint ahogy kifejezésre juttatták, hogy előbbre sorolják a nemzeti alkotmányokat az unióssal szemben. Orbán Viktor, Marine Le Pen és Morawiecki mellett az osztrák, a spanyol, az észt, a flamand, a román, a bolgár és a litván pártok részéről írták alá a dokumentumot.

