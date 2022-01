Bepoloskázta férje kocsiját, hogy megcsaláson kapja, komoly bűnügybe csöppent

A 41 éves, Virginiában élő Sharon Maddox egy szerdai kihallgatáson számolt be arról a rendőröknek, hogy múlt áprilisban arra kezdett gyanakodni, hogy rendőr férje, Sean Maddox megcsalja őt, mivel egy szőke hajszálat talált a kocsijában, illetve a Facebook-oldalán is furcsa dolgokat tapasztalt. Hogy kiderítse, valóban megcsalásról van-e szó, bepoloskázta férje autóját, ám arra valószínűleg ő sem számított, hogy a rögzített felvétel fontos nyom lesz egy későbbi nyomozásnál.

Sharon ügyvédje, Kristin Paulding elmondása szerint a feleségnek jó volt a megérzése, mivel a férj tényleg lefeküdt a 911 egyik helyi diszpécserével. Valószínűleg az eset meg is maradt volna a házaspár magánéletének egyik mélypontjaként, ha pár hétre rá az említett diszpécser nem vádolta volna meg azzal Seant, hogy elrabolta és megerőszakolta őt április 27-én, egy nappal az után, hogy Sharon bepoloskázta Sean autóját.

Június 1-jén a rendőrt letartóztatták a férfit emberrablás és szexuális erőszak miatt, ami anális és orális erőszakot is magában foglalt. Sharon ügyvédje a történteket követően készségesen átadta az autóban rögzítetteket Sean védőjének, hogy be tudják bizonyítani a rendőr ártatlanságát, ám ami ezután következett, arra nem számítottak. Amikor a rendőrség elkezdte kihallgatni Sharont a felvételekkel kapcsolatban, Paulding az elmondása szerint azt hitte, hogy bizonyítékokat keresnek Sean ellen.

Ehelyett a héten lehallgatással vádolták meg a feleséget a rögzített felvétel miatt.

Paulding azt is hozzátette, Sharon kicsit elvakult volt, mert nem jött rá, hogy a rendőrök tulajdonképpen ellene nyomoznak.

Azt hitte, a rendőrök azért akarják a rögzített felvételt, hogy segítse őket a nyomozási ügyben, ami a férje ellen folyt

– fejtette ki az ügyvéd.

Sean már 13 éve veteránnak számított a chesapeake-i rendőrségen, ahol hadnagyként szolgált, mielőtt a vádak miatt elveszítette állását. A 911 helyi diszpécserének – akivel viszonya volt – bírósági vallomása szerint tavaly januárban kerültek közeli kapcsolatba a rendőrrel, ami odáig fajult, hogy heti egyszer szexeltek. Mint mondta, áprilisban szöget ütött a fejébe az a gondolat, hogy Sean valószínűleg soha nem fogja elhagyni a nejét, ezért valahogy szeretett volna véget vetni a kapcsolatuknak. Ennek érdekében pedig azt állította, Sean adott neki száz dollárt, hogy vegyen ki egy hotelszobát, és arra utasította, hogy abban a szobában találkozzanak aznap este. Elmondása szerint a szobát ki is vette, ám végül egy másik rendőrrel ment el randizni, ez idő alatt Sean 25 alkalommal hívta, és írt neki SMS-t.

Fotó: Chesapeake Police

A diszpécser azt is kifejtette, hogy mikor reggel hazafelé tartott kocsival, Sean követte, és megfenyegette, hogy valamilyen kamubűncselekménnyel fogja megvádolni, majd arra kényszerítette, hogy menjen a szállodába, ahol orálisan, análisan és vaginálisan megerőszakolta a nőt. Hozzátette, hogy a találkozójuk bizonyos részeit a férfi videóra is vette, és megfenyegette, hogy elküldi mindenkinek, akivel randizni akar. A 13 News Now birtokába jutott információk szerint napokkal később Sean egy olyan SMS-t írhatott a diszpécsernek, amiben ez állt:

Fogalmad sincs, milyen nehéz volt türtőztetnem magam, hogy ne csináljak semmi rosszat

– írta, és az csak egy későbbi üzenetéből vált nyilvánvalóvá, hogy bántani akarta a lányt. Egy másik SMS-ben pedig úgy folytatta, ez még mindig egy lehetséges opció.

Sean védői ugyanakkor teljesen másképp ismerik a történetet. Azt állítják, hogy a diszpécser csupán egy megvetett szerető volt, aki szembefordult Seannal, amikor az nem volt hajlandó elhagyni a feleségét érte. A meghallgatáson azt állították, hogy az állítólagos bántalmazás utáni napokban a diszpécser több SMS-t is küldött arról, hogy szereti őt, és vele akar lenni. Bár a nő nem emlékszik, hogy akkor küldött volna ilyen üzeneteket.

Taite Westendorf ügyvéd az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ez a „végzetes vonzalom valós példája”. Hozzátette, a diszpécser beismerte, hogy szerelmes Seanba, és érzelmileg instabillá vált, amikor az nem volt hajlandó elhagyni a családját.

Maddox úr teljesen ártatlan minden vádpontban, és alig várja, hogy a társaiból álló esküdtszék használja a józan eszét, ami nagyon hiányzott a kormánynak az ügyhöz való hozzáállásából

– tette hozzá az ügyvéd.

Sharon ügyvédje a történteket követően úgy nyilatkozott, hogy nem érti, a rendőrség miért emel vádat védence ellen, amikor sem a férje, sem a diszpécser ezt nem kérte. Mint kifejtette, a feleség csak a saját érdekeit próbálta megvédeni, és igyekezett rájönni, bele fog-e rokkanni ebbe a házassága, ami meg is történt egyébként. Bár Sharon ellen még nem emeltek vádat, de elvesztette az állását, és valószínűleg május 17-én kell majd bíróság elé állnia. Ugyanakkor mindkét fél ügyvédje arról számolt be, hogy Sean és Sharon támogatják egymást a közelgő tárgyalásokon. Mint azt Sharon az óvadékról szóló meghallgatáson elmondta a bírónak, Sean visszatérhet a családi házukba, ha szabadon engedik.



Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Via DailyBeast)