Magyarország is felajánlott katonai segítséget a NATO-nak az ukrán helyzet rendezéséhez

Magyarország elkötelezett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) iránt – jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter Budapesten, miután fogadta Ben Wallace brit védelmi minisztert. A magyar tárcavezető kiemelte: a haderőfejlesztési programnak köszönhetően a honvédség erős.

Ben Wallace azt hangoztatta, hogy Közép-Európa nem csupán az Egyesült Királyságnak fontos, de a NATO-nak is. Ha az orosz agresszió invázióba fordulna át Ukrajnában, akkor Magyarország is nagy károkat szenvedne: növekednének az energia- és az élelmiszerárak, a gazdasági nehézségeken túl pedig migrációs nyomás is fenyegetne – mutatott rá a brit miniszter.

A tárcavezetők arról egyeztettek, hogyan tudnák enyhíteni az orosz–ukrán konfliktust – számolt be az MTI. Ben Wallace megjegyezte: el kell kerülni a legrosszabbat. A koronavírus-járvány elleni harc közepette szerinte különösen nagy gond lenne az ellentét kiéleződése.

Lényeges, hogy enyhítsük a feszültséget az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktusban, egy háború ugyanis még nagyobb instabilitáshoz, magasabb üzemanyagárakhoz és komoly menekülthullámhoz fog vezetni – jelentette ki Ben Wallace. Támogatását fejezte ki Orbán Viktor keddi oroszországi útja előtt, ahol a magyar kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel fog találkozni. Hozzátette: szükségünk van arra, hogy kiálljunk Ukrajna szuverenitáshoz való joga mellett.

Benkő Tibor közölte: jelen pillanatban egyelőre nincs szükség rá, hogy Magyarországon NATO-csapatok állomásozzanak.

Oroszország a fenyegetőzéssel nem éri el a célját

Ben Wallace úgy látja, hogy fenyegetéseivel Oroszország az ellenkezőjét fogja elérni, mint amit szeretne, ugyanis egy ilyen helyzetben a NATO-csapatok közelebb fognak kerülni az országhoz. Azt is közölte, hogy a kivetendő szankcióknak mindenki meg fogja fizetni az árát, de a szabadságnak megvan az ára.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter emlékeztetett: nem csupán Magyarország és Németország van energetikai kapcsolatban Oroszországgal, hanem az Európai Unió számos más országa is. A magyar kormány pedig már tett lépéseket, hogy felkészüljön az esetleges energiaproblémákra – tette hozzá. A miniszter kiemelte, hogy ebben a kérdésben egyáltalán nem vagyunk kiszolgáltatottak, a gázkészletek azonban nem végtelenek, ezért folytatni kell a tárgyalásokat.

Katonai együttműködés Ukrajnával

Magyarország határos Ukrajnával, ezért nekünk is fontos az ország stabilitása. Katonai kapcsolatban vagyunk velük, 2001-ben közös alegységet hoztunk létre, amelyet ma is működtetünk. Ukrajnát anyagilag segítettük, támogattuk, most is megvan a katonai együttműködés, fontos számunkra, hogy az ország szilárd legyen – jelentette ki a magyar miniszter.

A bevezetendő szankciókról Benkő úgy vélekedett, hogy azokat korábban mi is aláírtuk, de azzal nem értünk egyet, hogy a szankciók egyes aláírókra vonatkoznak, másokra pedig nem, tehát következetesnek kellene lenni. A megoldás kulcsát azonban nem a szankciókban vagy a katonai erő használatában, hanem a párbeszéd fenntartásában látja. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ellene lennénk a szankcióknak vagy a NATO-erők alkalmazásának – hangsúlyozta.

Magyarország is ad katonai segítséget

Ben Wallace elmondta, hogy az Egyesült Királyság felajánlott katonai segítséget a NATO-nak. Benkő Tibor megerősítette, hogy ezt Magyarország is megtette, és az általunk felajánlott erő nem kisebb, mint amit az Egyesült Királyság felajánlott.

A brit védelmi miniszter kiemelte, hogy ők nem egy bizonyos országnak, hanem a NATO-nak nyújtanak katonai segítséget. Például magas készültségű erőket és alakulatokat, hajókat és tengeralattjárókat fognak küldeni.

Nem a fegyverekkel kell a helyzetet megoldani, de az Egyesült Királyság nyilván eldöntötte, mit fog tenni, ez szuverén joga, ebbe nincs beleszólásunk – húzta alá Benkő Tibor. Ben Wallace fontosnak nevezte, hogy az Egyesült Királyság készültségbe helyezze a hadeszközeit, a költségek mértéke pedig a GDP 3-4 százalékát is elérheti. A brit miniszter úgy gondolja, hogy képességeik az Egyesült Államok és a NATO erejével együtt elégségesek a feladathoz. Oroszország elrettentéséhez „nem elég, ha a fenekünkön ülünk”, hanem hadászatilag is fel kell készülnünk – jelentette ki.

(Borítókép: Benkő Tibor honvédelmi miniszter [j] és Ben Wallace brit védelmi miniszter a megbeszélésüket követően tartott sajtótájékoztatón, a Stefánia Palotában 2022. január 31-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)