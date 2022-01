Forr a levegő a brit miniszterelnök körül

A koronavírus-járvány akár a brit kormányfő bukását is előidézheti. Az ok: a korlátozások idején összejöveteleket tartottak a miniszterelnöki hivatalban, más kormányzati szerveknél is. A vizsgálati jelentést hétfő délután közölték. A dokumentum súlyos vezetői hibákat, mulasztásokat ró fel a brit kormánynak – írta az MTI.

A jelentés szerint „nehéz indokot találni” ezekre az összejövetelekre olyan időszakban, amikor a londoni kormány a mindennapi életvitelt széles körben korlátozó intézkedések elfogadására kérte a lakosságot.

A vizsgálatot feszült figyelem kíséri a brit sajtóban és a belpolitikában. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a pártok közötti nézetkülönbségre rátesz egy lapáttal egy ilyen politikai szituáció, amit egyes sajtóorgánumok már „kibontakozó botrányként” aposztrofálnak. A Munkáspárt vezetői sem fukarkodnak a kemény kritikával.

A kormányzó Konzervatív Párt soraiban is megbomlani látszik az egység. Az eddig kikezdhetetlennek tűnő Boris Johnson széke is meginogni látszik, mivel több prominens konzervatív politikus is a brit miniszterelnök lemondását látná célszerűnek.

Egy tucat esetben a rendőrség is nyomozást indított – írta a BBC.

Valószínűleg az összejövetelek többségét engedélyezni sem lehetett volna a szigorú óvintézkedések miatt csaknem két évvel ezelőtt.

A brit kormányfőnek felróják azt is, hogy miközben szigorú intézkedéseket kellett egy átlagembernek elviselnie akkoriban, addig fontos kormányzati tisztségek birtokosai, a közbizalmat eljátszva, megszegték a gyakorlatilag általuk (is) hozott szabályokat. Ráadásul így a saját és munkatársaik egészségét is kockáztatták – azaz veszélyeztették hivataluk, munkájuk ellátását. Emellett, mivel nyilvános rendezvényeken is részt vettek, mindezek után, a köz egészségére sem voltak tekintettel.