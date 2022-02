Izraeli katonák meggyilkoltak egy 80 éves palesztin férfit

A hadsereg kedd hajnali közleménye szerint az akciót vezető parancsnokot „erkölcsileg helytelen viselkedés és aránytalan döntések” miatt megrovásban részesítették, két másik elöljárót pedig megfosztottak rangjuktól, és két évig nem tölthetnek be parancsnoki tisztséget.

Az izraeli hadsereg egyik legfontosabb célkitűzése, az emberi élet védelme sérült

– áll a fegyveres testület közleményében.

Az amerikai állampolgársággal is rendelkező palesztin állampolgárt, Amr Aszádot izraeli katonák három héttel ezelőtt próbálták átmenetileg őrizetbe venni a Rámalláh melletti Dzsildzsíliában. A 78 éves férfit rokonai szerint megütötték, szemét bekötötték, kezét megkötözték, egy időre a száját is betömték, aminek következtében szívrohamot kapott. Először a helyi orvosi rendelőbe, majd onnan a rámalláhi Palesztinai Egészségügyi Központba szállították, ahol megállapították halálát.

Mohammed Stajje palesztin miniszterelnök és a palesztin külügyminisztérium Izraelt tette felelőssé az idős ember haláláért. A hadsereg részéről korábban azt közölték, hogy a férfi nem tudta magát igazolni, Dzsildzsíliába pedig azért mentek a katonák, hogy feltételezett terrortevékenységet akadályozzanak meg, és fegyvereket foglaljanak le. A jelentés szerint a katonák nem észlelték, hogy a férfi rosszul lett volna, azt hitték, csak elaludt.

A The Times of Israel című lap tudósítása szerint a Középső Parancsnokság vezetője, Jehuda Fuchs vezérőrnagy „különösen súlyos etikai kudarcnak” minősítette a történteket, és hasonlóképpen nyilatkozott Aviv Kohávi, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke is.

Elvárom minden katonától és parancsnoktól, hogy eltökélten hajtsa végre feladatát, tudja, hogyan kell küzdeni, de tartsa tiszteletben az emberi életet és az IDF értékrendjét

– fogalmazott Kohávi.

Az izraeli hadsereg kommandósai számos alkalommal hajtanak végre éjszakai letartóztatásokat, gyakran több tucat palesztint fognak el terrortevékenységben történő részvétel gyanúja miatt. Az elmúlt hónapban nőtt a feszültség Izrael és a palesztinok között Ciszjordániában és a Gázai övezetben, a támadásokban eddig két izraeli civil vesztette életét, és többen megsérültek – emlékeztetett a Times of Israel hírportál.

(via MTI)