Orbán Viktor az orosz gáz mennyiségének emeléséről is szeretne tárgyalni

Magyarország az orosz–magyar gázszállítási szerződésben szereplő mennyiség emeléséről is szeretne tárgyalni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt fogadva kijelentette, biztonságot, hosszú távú stabilitást nyújt Magyarországnak a 2036-ig szóló orosz–magyar gázszállítási szerződés. Hozzátette, az is fontos, hogy Magyarország jóval olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár.

Orbán Viktor szintén nagyon fontosnak nevezte a megállapodást, és jelezte, hogy szeretne az abban szereplő mennyiség mértékének megemeléséről is tárgyalni.

A magyar miniszterelnök köszönetét fejezte ki vendéglátójának a koronavírus elleni vakcinák szállítását illetően is, és hangoztatta, hogy az orosz oltóanyaggal 900 ezer magyart oltottak be. Ukrajnával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, a látogatása „békemisszió” is, az Európai Unió részéről „készen állunk egy észszerű megállapodásra”, az EU egyetlen vezetője sem akar háborút.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök [b] és Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2019. október 30-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)