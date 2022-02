Orosz légvédelem zavar be az izraeli légi közlekedésnek

A probléma forrása az izraeliek szerint a Szíria észak-nyugati tartományába, Latakiába, azon belül is az Oroszország által használt Hmejmim légi támaszpontra telepített orosz légvédelmi rendszer. Egyfajta jelhamisító-rendszer zavar be az izraeli gépeknek, és bár Jeruzsálem már 2019-ben is jelezte Moszkvának (mivel már akkor is problémát jelentett), hogy meglehetősen frusztrálja őket a GPS mesterséges megzavarása, az orosz fél közölte, a védelmi rendszer a támaszponton állomásozó katonáinak védelmét szolgálják.

A jelzavarás azzal jár, hogy a GPS szerint a gép máshol tartózkodik, azonnal irányt kell változtatni vagy azonnal fel kell húzni a repülő orrát.

A 2019-es esetekhez képest most az oroszok figyelmen kívül hagyták az izraeli panaszt.

A zsidó állam az utóbbi években számos légicsapást végrehajtott Szíria északi területein, volt, amikor egyenesen a fővárosi repülőteret támadták. Jeruzsálem állítja: iráni és libanoni fegyveres konvojokat és lőszereket semmisít meg, amik veszélyt jelentenek saját biztonságára. Mindazonáltal Oroszország megelégelhette az izraeli behatolásokat, feltételezhetően ezek az akciók sértik érdekeit, így születhetett a döntés az orosz-szíriai közös légi járőrözésről az arab ország északi határainak mentén.

