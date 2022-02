Bár a következő elnökválasztások csak 2024-ben várhatóak Ukrajnában, a jelek szerint az ukrán hatalom már most próbál megszabadulni a veszélyesnek tartott politikai ellenfeleitől.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Majd 2021 májusában magát Medvedcsukot is háziőrizetbe vették hazaárulás vádjával. A politikus azóta is őrizetben van.

2021 tavaszán a hatóságok az ukrán fővároshoz tartozó több cégben és a város főépítészénél tartottak házkutatásokat. Kijev főpolgármestere, az Udar pártot vezető Vitalij Klicsko politikai nyomásgyakorlással vádolta meg Zelenszkijt, amely szerinte a legrosszabb időket idézi az ország politikájában. Tavaly októberben – több hónap erre való utalást követően – végül az elnök legfontosabb politikai ellenfelét, Petro Porosenkót támadták meg a bíróságon, Medvedcsukhoz hasonlóan szintén hazaárulással vádolva a politikust.

Az ellenfelei elleni politikai üldözések igencsak rossz fényt vetnek Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, párhuzamba állítva ezt a tíz évvel ezelőtti, politikai fordulat előtti eseményekkel. 2011 végén a bíróság koholt vádak alapján hét év börtönre ítélte Viktor Janukovics akkori legfontosabb politikai ellenfelét, Julija Timosenkót. A politikai üldözések demokratikus problémáin túl az időzítéssel lehet most a legnagyobb probléma.

– mondta Porosenko néhány nappal ezelőtt a brit The Timesnak adott nyilatkozatában.

A volt elnök, Petro Porosenko elleni vád a 2014–15-ben történt feketeszén beszerzéséhez kapcsolódik. 2014 közepén az ukrán hatalom a következő kihívással találta magát szembe: az ukrán erőművek nagyjából felét magas minőségű feketeszénnel, antracittal működtették. Az antracit túlnyomórészt donyecki és luhanszki bányákból származott, csakhogy 2014 tavaszán a Moszkva által támogatott szeparatista térhódítás következtében a bányák feletti kontroll elveszett Kijev számára. A donyecki és luhanszki megyék egy részében létrejöttek a senki által el nem ismert, úgynevezett Luhanszki és Donyecki Népköztársaságok, a politikai és gazdasági kapcsolatok pedig teljesen megszakadtak, ráadásul közben háború is dúlt.

A teljes energetikai összeomlással fenyegető helyzetet meg kellett oldani rövid időn belül. Az ukrán energetikai minisztérium végül Dél-Afrikából rendelt egymillió tonna, papíron hasonló minőségű antracitot, amelynek az első szállítmányai 2014 novemberében érkeztek. Ekkor kiderült, hogy a feketeszén nemhogy nem felelt meg az erőművek működtetéséhez szükséges minőségi feltételeknek, de még túl drága is volt, az energetikai miniszter bele is bukott a botrányba. A válságot végül közvetítőcégeken keresztül oldották meg – végső soron a szeparatisták kezén vásárolva feketeszenet több tízmillió euró értékben.

2021-ben az ukrán nemzetbiztonság, az SZBU telefonbeszélgetések felvételeit hozta nyilvánosságra, amelyeken feltételezhetően Viktor Medvedcsuk beszélt Putyin ukrán régióért felelős megbízottjával, Vlagyiszlav Szurkovval, és a kelet-ukrán szeparatisták képviselőivel. A beszélgetésekben Medvedcsukék a szénszállítmányok beszerzési mechanizmusait beszélték át, és többször elhangzott, hogy a „főnök” tud róla, nem fogja akadályozni a szénszállítmányokat. Medvedcsukot közben azzal is vádolják, hogy állami titkokat adott át Moszkvának, többek között az ukrán energetikai szektorra vonatkozó információkat.

Az SZBU változtatott a stratégián, és végül arra helyezték a hangsúlyt, hogy az antracitért szerzett bevétel közvetlenül a DNR és LNR vezetőinek ment, amiből fegyvereket és felszereléseket tudtak vásárolni az ukrán hadsereggel szemben, és közvetve ez is hozzájárult a szeparatista köztársaságok fenntartásához. Az, hogy a szénhiány valóságos humanitárius katasztrófát okozhatott volna országszerte, nem foglalkoztatta a nyomozókat. Porosenkót még októberben hozták kapcsolatba az üggyel, végül december 17-én próbálták átadni a kihallgatásról szóló értesítőt, amikor a parlament épületéből lépett ki. Ám a politikus csak elhessegette a nyomozókat, és elhajtott az autójával, majd Törökországba repült a családjával.

Porosenkót december végén hívták be ismét a kihallgatásra, majd január 6-án a bíróság a politikus teljes vagyonát is zárolta. A volt elnök azonban nem ijedt meg az ellene indított eljárásoktól, és bejelentette: január 17-én fog hazatérni Ukrajnába. Az időpontválasztás valószínűleg szimbolikus – egy évvel ezelőtt, 2021. január 17-én érkezett vissza Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető az ellene megkísérelt merénylet után, az orosz hatalom fenyegetései ellenére.

