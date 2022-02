Az indiai egészségügyi dolgozók szerint széleskörben elterjedt oltási igazolvány csalás folyik az országban – írja a Guardian. Az állítások szerint a csak egy oltással rendelkezők vannak úgy regisztrálva a rendszerben, mintha két dózist kaptak volna a koronavírus elleni vakcinából.

A nyilatkozó dolgozók szerint a kormányzati célkitűzések elérése érdekében kell meghamisítaniuk az oltottsági adatokat. Elmondásuk szerint az oltásra regisztrált, de meg nem jelent emberek adatait használva könnyedén betudták vinni a rendszerbe a hamis adatokat.

A lakosság oltottsági adatait a CoWIN nevű kormányzati honlapon tárolják, ami egy nemzetközileg elismert oltási igazolványt is ad. Ezáltal a valójában csak egy oltással rendelkezők is szabadon utazhatnak országon belül és kívül is, úgy mintha teljesen oltottak lennének.

A teljes lakosság beoltását az indai kormány 2021 végére tűzte ki célul, amit nem teljesítettek. A hivatalos statisztikák szerint a felnőtt lakosság 75 százaléka kapta meg a koronavírus elleni vakcina mindkét dózisát. A lapnak nyilatkozó egészségügyi dolgozók szerint ezek az adatok hamisak. Becsléseik szerint a sűrűn lakott területeken a népesség 20-35 százaléka, a kevésbé lakott részeken pedig 40-60 százaléka lett hamisan regisztrálva a rendszerben.