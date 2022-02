A német kancellár is Moszkvába utazik, hogy tárgyaljon Putyinnal

Scholz a német közszolgálati csatornának, a ZDF-nek nyilatkozott és úgy fogalmazott, hogy hamarosan Moszkvába utazik.

Most az USA-ba utazom, majd Moszkvába, hogy folytassuk a tárgyalásokat az égető kérdésekben"

– mondta a kancellár, aki vasárnap repül Washingtonba és hétfőn tárgyal Biden elnökkel.

Ugyanakkor – tette hozzá – azt sem szabad elfelejteni, hogy 130 ezer orosz katona állomásozik az ukrán határnál, tehát minden adott egy katonai akcióhoz. Ezért fontos, hogy pontosan és világosan fogalmazzunk és cselekedjünk. Nos, ezek az orosz lépések veszélyeztetik Ukrajna függetlenségét és ha bármilyen harci cselekmény történik, az után nagy árat kell fizetni és azt hiszem ez az üzenet már átment.

Mindezt azután mondta a kancellár, hogy odahaza és külföldön egyaránt bírálták, mert nem szállított a védelemhez szükséges fegyvereket Ukrajnába, megakadályozta a szövetségesek bizonyos fegyverszállítmányait és csak vonakodva engedte meg, hogy az elkészült, de még nem üzemelő Északi Áramlat 2. földgáz vezetéket is felvegyék a szankciós listára.

Magát védve megemlítette, hogy decemberben egyszer már beszélt Putyinnal telefonon. Ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, hogy a mélázó német lépések azt sugallhatják a többiek felé, hogy Németország nem megbízható partner. Scholz azzal érvelt, hogy Németország költségvetésének 2 százalékát fordítja katonai fejlesztésre évene, ahogy azt a NATO megköveteli a tagállamoktól és egyébként is, az elmúlt években mintegy kétmilliárd euró értékű segélyt küldtek Ukrajnába.

A nemzetközi diplomácia élénken foglalkozik az orosz-ukrán-NATO vitával. Macron francia elnök az elmúlt napokban kétszer is egyeztetett Putyinnal telefonon, kedden Boris Johnson brit, míg szerdán Mario Draghi olasz kormányfő is tárgyalt az orosz vezetővel ugyancsak telefonon. Az egyeztetések sorában pedig ott volt a magyar miniszterelnök is, hiszen Orbán Viktor kedden öt órán át tárgyalt az orosz államfővel és az azt követő sajtótájékoztatón bővebben is foglalkoztak az ukrajnai helyzettel.

(Borítókép: Olaf Scholz 2022. január 24-én. Fotó: Clemens Bilan - Pool / Getty Images)